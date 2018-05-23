كريم تطلق خدمة سوا لمشاركة تكلفة الرحلات

محمود جمال: تعتزم شركة «كريم مصر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول إطلاق خدمة جديدة قبل نهاية العام الحالى تحت اسم «سوا». وقال رامى كاطو، رئيس الشركة، إن كريم بدأت تجربة الخدمة فى مدينة الإسكندرية كمرحلة أولى، وتعتمد على مشاركة أكثر…

محمود جمال:

تعتزم شركة «كريم مصر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول إطلاق خدمة جديدة قبل نهاية العام الحالى تحت اسم «سوا».

وقال رامى كاطو، رئيس الشركة، إن كريم بدأت تجربة الخدمة فى مدينة الإسكندرية كمرحلة أولى، وتعتمد على مشاركة أكثر من عميل يسلكون نفس المسار فى تكلفة الرحلة.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشركة تخطط لتغطية جميع محافظات الجمهورية خلال 2018، مشيرا إلى توافر خدماتها حاليا فى 14مدينة فى الدلتا والقناة والغردقة.

وأضاف أن متوسط عدد الرحلات المنفذة على منصة الشركة يصل إلى 200 ألف رحلة يوميا، ويتم التعامل مع الكباتن المخطئين بطريقة صارمة وإبلاغ جهات التحقيق عند ارتكاب أحدهم أى مخالفة ترقى إلى مستوى الجريمة.

فى سياق متصل، كشف كاطو عن مخاطبة سائقى التاكسى الأبيض للانضمام إلى شركته، مؤكدا أن الفكرة لقيت استحسانا كبيرا منهم، خاصة وأنها ستساهم فى رفع معدلات تشغيل سيارات الأجرة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول.

ولفت إلى أن قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون «أوبر» و«كريم» أمهل رئيس الوزارء شهرين، لإصدار اللائحة التنفيذية بعد تصديق الرئيس على القانون، وبدء سريانه.

وتابع أن القانون أقر أيضا %25 زيادة على ضريبة ترخيص السيارة، بالإضافة إلى رسوم سنوية على الكباتن تسدد للدولة وتصل إلى ألف جنيه سنويا.

وقال إن صناعة النقل التشاركى فى مصر تحقق %20 نموا سنويا فى عدد وظائف العمل غير المباشرة، ومنها صيانة السيارات، بالإضافة إلى 150 حتى 200 ألف فرصة عمل مباشرة.

وعن زيادة أسعار الخدمة، أكد أن «كريم» ستبحث أثر الزيادة المتوقعة فى أسعار المواد البترولية على اقتصايات تشغيل الخدمة، مشيرا إلى أن تحريك أسعار رحلات كريم أمر وارد.

وبرر عدم ضم موديلات جديدة من السيارات بارتفاع أسعار المستوردة منها، وعدم قدرة الكباتن على شرائها، خاصة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.



وحول حادثة اختراق بيانات العملاء مؤخراً، أكد أن أى شركة تعمل فى خدمات التجارة الإلكترونية معرضة لذلك، مرجعا التأخر فى إعلان تفاصيل الواقعة إلى سعى الشركة الجاد إلى التوصل إلى الجانى، بالتزامن مع التأكد من عدم إساءة استخدام البيانات المسروقة.

وكانت الشركة أعلنت خلال أبريل الماضى عن تعرض بيانات عملائها للاختراق من جانب قراصنة، لكنها أكدت على أنه لم يتم سرقته أو إساءة استخدام تلك البيانات، وقالت فى بيان أنها حريصة على إخطار عملائها بحادثة الاختراق والإجراءات التى اتبعتها لضمان عدم تكرارها.

ولفت كاطو إلى أن «كريم» قامت بعد الحادثة مباشرة بتأمين نظامها الإلكترونى، عبر الاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى مجال حلول أمن المعلومات، وجار تحديد مصدر التهديد الإلكترونى.