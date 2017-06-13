كريم تطلق خدماتها في فلسطين‎

المال ـ خاص :أعلنت شركة "كريم"، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدماتها في فلسطين، ضمن استراتيجيتها للتوسع في المنطقة.ويأتي استثمار كريم في فلسطين انطلاقا من التزامها بخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2018، كما يعتبر إطلاق ت

المال ـ خاص :

أعلنت شركة “كريم”، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدماتها في فلسطين، ضمن استراتيجيتها للتوسع في المنطقة.

ويأتي استثمار كريم في فلسطين انطلاقا من التزامها بخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2018، كما يعتبر إطلاق تطبيق كريم في فلسطين فرصة لتمكين المجتمع المحلي من خلال نقل المعارف والمهارات، وإحداث نقلة نوعية في قطاعات الاتصالات والخدمات اللوجستية.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كريم” مدثر شيخة: “نحن ملتزمون بتقديم حلولنا الرائدة للمنطقة من خلال توفير خدمات تنقل سريعة وآمنة واقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل، كما أننا نأمل بأن يشكل وجودنا في السوق الفلسطيني حافزا للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا لإدراك إمكانيات هذا السوق كوجهة استثمارية في المنطقة”.

وأوضح شيخة فى بيان اليوم الثلاثاء، تقدم شركة كريم خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق بهدف توفير خدمة تنقل سريعة ومريحة واقتصادية في متناول الجميع، حيث تعتبر خدمات النقل من أهم العوامل التي تساعد على نمو الاقتصاد، ولطالما كانت مشاكل التنقل في فلسطين مثبط للنمو الاقتصادي فيها.

كما تهدف الشركة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي الفلسطيني عن طريق تقديم باقة من خيارات خدمات النقل المريحة والسهلة، الأمر الذي سيمكنها من تأمين المزيد من فرص العمل للسائقين والموظفين وتمكينهم من توفير مصدر دخل إضافي لهم ولعائلاتهم. من جهة أخرى، أكد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني على أهمية قطاع النقل والاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بنقل الأفراد والسلع، حيث ساهم قطاع النقل والتخزين بما نسبته 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.

وستطلق كريم خدماتها في رام الله ابتداءً من يوم الخميس الموافق 15 من الشهر الجاري، مع خطة مستقبلية توسعية تشمل المزيد من المدن الفلسطينية، حيث سيتمكن المواطنون من حجز سيارات أجرة من خلال تطبيق كريم.

وتأسست كريم فى 2012 وتعمل في أكثر من 50 مدينة في 13 دولة وتضم أكثر من 10 مليون مستخدم و 250,000 كابتن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا وجنوب آسيا.