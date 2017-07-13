كريم تطالب سائقيها برحلة ممتعة للعملاء

أرسلت شركة “كريم مصر” لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول رسالة نصية إلى عملائها تطالبهم فيها بتوفير بعض المستلزمات داخل السيارة، لضمان رحلة ممتعة للعملاء منها : شاحن للهاتف المحمول ، وكابل AUX لتشغيل الأغانى التى يرغب العميل فى الاستماع إليها ، ووجود زجاجات مياه وحلوى وعصائر ، وصحف ومجلات ، وفواحة لتعطير الجو .

يشار إلى أن “كريم” تقدم خدماتها حاليا فى 10 مدن مصرية، عبر أكثر من 50 ألف سائق تستهدف مضاعفة هذا العدد قبل نهاية العام الحالى ، كما تخطط أيضا للتوسع فى 6 مدن هى دمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، وأسيوط، قبل نهاية العام الجاري، بحسب بيان صحفى أصدرته الشركة فى يونيو الماضى .

على صعيد آخر ، أرسلت شركة “أوبر” لسائقيها رسالة للتذكير بمواعيد البونص الأسبوعى الذين يتقاضونه عن رحلات الساحل الشمالى، ويشمل 225 جنيها عن 25 رحلة ، و 325 جنيها عن 35 رحلة .

و400 جنيه عن 45 رحلة ، و 450 جنيها عن 55 رحلة ، وأخيرا 600 جنيه عن 60 رحلة .

يذكر أن ” أوبر ” بدأت عملها فى مصر منذ نوفمبر 2014 ، ويعمل لدى الشركة نحو 50 ألف سائق يغطون القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما تمتلك مركز دعم فنى وخدمة عملاء يضم يضم 500 موظف «كول سنتر»، للرد على شكاوى واستفسارات العملاء .

