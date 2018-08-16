«كريم» تضيف 48 سيارة جديدة «جو بلس»

وكيل معتمد: %80 من العملاء يستخدمون «جو» سمية كمال قررت شركة كريم مصر ضم 48 سيارة جديدة إلى خدمة السيارات الفارهة «جو بلس»، ضمن خططها التوسعية لتغطية الجمهورية بالكامل، ويرتفع بذلك عدد السيارات إلى 278 سيارة.وبحسب البريد الإلكترونى الذى أرسلته الشر

وكيل معتمد: %80 من العملاء يستخدمون «جو»



سمية كمال



قررت شركة كريم مصر ضم 48 سيارة جديدة إلى خدمة السيارات الفارهة «جو بلس»، ضمن خططها التوسعية لتغطية الجمهورية بالكامل، ويرتفع بذلك عدد السيارات إلى 278 سيارة.

وبحسب البريد الإلكترونى الذى أرسلته الشركة إلى وكلائها المعتمدين أمس الأربعاء، وحصلت «المال» على نسخة منه، تضم القائمة الجديدة موديلات من 2008 إلى 2017 من عدة طرازات، أبرزها شيفروليه، وأودى، وBMW، وبريليانس، وستروين، وفيات، وفورد، وهيما، وهيواندى، وجيب، وجاك.

ومن أبرز الطرازات الجديدة «Fiat 500 2016»، و «Chrysler Town Car 2012»، و«Citroen C4»، وأكدت الشركة أنه يوجد تعديلات على السيارات العاملة فى خدمة السيارات المتوسطة «جو«.

وقال على فؤاد، وكيل معتمد بالشركة، إن الموديلات الجديدة لن تؤثر على سلوكيات المستخدمين، خاصة أن %90 منهم يعتمدون على «جو»، التى تتيح خدمة جيدة بسعر معقول.

وتتاح خدمات كريم فى مدن القاهرة، والإسكندرية، والدلتا، والقناة، وتخطط للتوسع فى مدن الصعيد.

ورفعت الشركة أسعار خدماتها 4 مرات منذ الزيادة الأولى فى أسعار البنزين، بنسب متفاوتة كان آخرها يونيو الماضى، ليصبح سعر فتح عداد خدمة جو 7.50جنيه، وسعر الكيلو 2.75 جنيه، وساعة الانتظار 37 جنيهًا، والحد الأدنى للرحلة 10 جنيهات، مقابل 12 جنيهًا لفتح العداد فى خدمة جو بلس، و3.40 جنيه للكيلو، و60 جنيهًا لساعة الانتظار، و20 جنيهًأ حد أدنى للرحلة.

وكان هيثم نصار، مدير كريم بالإسكندرية، أكد فى حوار سابق لـ «المال» منذ أيام، أن شركته تخطط للتوسع فى مدن الصعيد، وضم سائقى التاكسى الأبيض بالعاصمة إلى منصتها الإلكترونية، وإطلاق خدمات جديدة من نوعها، مثل توصيل الأطعمة أونلاين، المعروفة بإسم «كريم فود«.

