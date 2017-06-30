كريم تضيف 3 جنيهات للكباتن وأوبر تدرس تأثير زيادة البنزين

محمود جمال أرسلت شركة كريم مصر رسالة نصية إلى سائقيها، الخميس، تخطر أنه تقرر إضافة 3 جنيهات مؤقتًا على صفحة التفاصيل الخاصة بالرحلة، التي يرسلها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، كنوع من التعويض للسائقين عن ارتفاع أسعار البنزين مؤقتًا. وأوضح رامي كاطو، رئيس عمليات كريم مصر، أن الشركة يصعب ع

محمود جمال

أرسلت شركة كريم مصر رسالة نصية إلى سائقيها، الخميس، تخطر أنه تقرر إضافة 3 جنيهات مؤقتًا على صفحة التفاصيل الخاصة بالرحلة، التي يرسلها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، كنوع من التعويض للسائقين عن ارتفاع أسعار البنزين مؤقتًا.

وأوضح رامي كاطو، رئيس عمليات كريم مصر، أن الشركة يصعب عليها تحمل الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، لذلك تدرس حاليًّا مقترحًا لزيادة أسعار خدماتها بنسب محددة، مع وضع خطة زمنية للإعلان عن تلك الزيادة في التوقيتات المناسبة، ما يوفر دخلًا ملائمًا للكباتن، مع عدم تحميل العملاء نفقات أكثر.

من جهته قال عبد اللطيف واكد، مدير شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، لـ”المال”، إن شركته ما زالت تدرس تأثير الزيادة في أسعار البنزين على تكلفة الرحلات وكيفية التعامل معها بما يحقق مصلحة السائق والمستخدم في الوقت نفسه.

وأقر مجلس الوزراء، الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليرتفع سعر “بنزين 80” من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر بنسبة زيادة بلغت 55.3%، وسعر “بنزين 92” من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، بنسبة 42.9%. كما رفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، بنسبة 55.3%، ورفع سعر أنبوبة “البوتاجاز” إلى الضِّعف من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للاسطوانة.