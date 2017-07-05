كريم تستهدف مضاعفة أعداد سائقيها محليًا

❐ مدثر شيخة: المملكة ومصر وباكستان الأكبر من حيث معدلات النمو المال ـ خاص تستهدف شركة كريم الإماراتية، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، الوصول إلى 100 ألف كباتن «سائق» محليًا، نهاية العام الحالى. وقال مدثر شيخة، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن كريم تقدم خدماتها حاليا فى 10 مدن مصرية

❐ مدثر شيخة: المملكة ومصر وباكستان الأكبر من حيث معدلات النمو

المال ـ خاص

تستهدف شركة كريم الإماراتية، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، الوصول إلى 100 ألف كباتن «سائق» محليًا، نهاية العام الحالى.

وقال مدثر شيخة، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن كريم تقدم خدماتها حاليا فى 10 مدن مصرية، عبر أكثر من 50 ألف سائق، كما تخطط للتوسع فى محافظات جديدة قريبا، مقدرا عدد موظفيها 500 موظف، وتحقق الشركة معدل نمو 1000 % سنويًا، ويستخدمها 42 ألف سائق تاكسى أبيض.

وبحسب بيان أصدرته الشركة يونيو الماضى، فإنها تخطط للتوسع فى 6 مدن هى دمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، وأسيوط، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تأسست فى دبى خلال 2012، وتتواجد حاليا فى 70 مدينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ونفذت ملايين الرحلات خلال الـ 5 أعوام الماضية عبر أسطول يضم 250 ألف كباتن، لافتا إلى أن السعودية، ومصر، وباكستان الأكبر، من حيث معدلات النمو.

وأضاف أن المملكة تعتبر من أوائل الأسواق التى عملت بها كريم خارج الإمارات، أطلقت خدماتها بالرياض فى أكتوبر 2013، أعقبها الدمام وجدة، ثم فى 40 مدينة من خلال أسطول يضم 65 ألف كابتن، يقدمون أكثر من 67 % من خدماتهم للسيدات.

كما تعتبر الشركة الوحيدة بالمنطقة التى تقدم خدمات حجز السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال خدمة Careem One بالسعودية، ودشنت كريم خدماتها بمدينة كراتشى خلال مارس 2015، علما بأنها متاحة حاليا فى 9 مدن بباكستان بمعدل نمو %28 شهرياً، وتقترب من توفير 100 ألف فرصة عمل هناك.

وتابع أن كريم تحرص على توفير وظائف فى المجتمعات المحلية، من خلال برامج التدريب المكثفة، التى تقدمها للكباتن لتقديم أفضل مستوى من الخدمة لكل المستخدمين، فأسست الشركة قطاع لخدمة العملاء يعرف بـCareem Care، بهدف ضمان التأكد من رضاء العملاء فى كل رحلة.

واستطرد أن الشركة تعتمد على تطوير حلول مبتكرة، لتحويل التحديات التى تواجه المنطقة إلى فرص، إذ أطلقت خدمة التوك توك -على سبيل المثال – فى مدينة الغردقة، والساحل الشمالى، والتاكسى الأبيض، وخدمة التاكسى المائى بالتعاون مع شركة Water Taxi لخدمة العملاء من خلال 5 منافذ على ضفاف النيل.

كما أطلقت أيضا حملة للتوعية بالسلامة على الطريق فى مصر، بالتعاون مع توتال، ودربت وعينت 50 من ذوى الاحتياجات الخاصة، للعمل بمركز خدمة العملاء الإقليمى بالقاهرة، وطورت برنامج خاص للكباتن من السيدات، وخدمة Taxi فى إسلام آباد، لدعم سيارات الأجرة هناك.

يذكر أن كريم بدأت العمل فى مدينة القاهرة خلال 2014 ثم انطلقت للإسكندرية، وطرحت فى أبريل الماضى برامج تحفيزية للسائقين، منها برنامج مخفض للتأمين الصحى بالتعاون مع الشركة اللبنانية السويسرية تكافل.

كما تتيح برنامج للحصول على قروض متناهية الصغر، وشراء أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة، وقسائم شراء مجانية من «بى تك»، و«خير زمان»، وعروض خاصة على خدمات صيانة السيارات.

وتتقاضى الشركة عمولة 20 % من الراكب عن كل مشوار، وتقدم عروض مجانية ترتبط بأحداث معينة مثل مباراة لكرة القدم، أو حملة للتبرع بالدم، وتدرس حاليا أثر الزيادات الأخيرة فى أسعار المحروقات على تكلفة رحلاتها.

وقال رامى كاطو، مدير عمليات كريم مصر، فى تصريحات خلال مايو الماضى، إن شركته تنفذ أكثر من 120 ألف رحلة يوميًا فى مصر.