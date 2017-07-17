كريم تستثمر 500 ألف دولار فى Swvl للنقل الجماعى‎

المال – خاصأعلنت كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اليوم، عن استثمار 500 ألف دولار فى شركة Swvl، لتقديم النقل الجماعى التشاركى فى مصر. وأفادت الشركة فى بيان صحفى اليوم أن عدد المسارات المتوافرة لدى Swvl Swvl٤٠ مسار وعدد حافلات النقل الجماعى (الباصات) ١٠٠ حافلة انضمت لمنصة

المال – خاص

أعلنت كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اليوم، عن استثمار 500 ألف دولار فى شركة Swvl، لتقديم النقل الجماعى التشاركى فى مصر.

وأفادت الشركة فى بيان صحفى اليوم أن عدد المسارات المتوافرة لدى Swvl Swvl٤٠ مسار وعدد حافلات النقل الجماعى (الباصات) ١٠٠ حافلة انضمت لمنصة Swvl فى أقل من ٣ شهور مما يوفر تكلفة منخفضة تلقائيا للفرد ضمن الرحلة الجماعية التشاركية.

إن الاندماج الذى يحققه هذا السبق يلى ريادة كريم بدمج التاكسى الأبيض فى سبتمبر ٢٠١٦ حيث يشارك مئات سيارات التاكسى الأبيض فى القاهرة والبرتقالى فى الغردقة فى منصة الشركة لتحقيق رحلات ناجحة للركاب.

ويقول ماجنوس أولسون رئيس قطاع تجربة العملاء والمؤسس الشريك فى كريم، لمجلس إدارة شركة Swvl الناشئة: “إنّ كريم وSwvl تتشاركان نفس الهدف، والمتمثل فى التغلب على مشكلات المواصلات التى تواجه مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويأتى استثمار كريم الأخير فى Swvl للتأكيد على إيماننا الكبير بقدرة الشركة الجديدة على ابتكار وتقديم رؤى جديدة للمجتمع المصرى، وهو ما يتيح لنا فى كريم الوفاء بوعودنا فى أن نكون مصدر إلهام للشركات الناشئة فى هذه السوق الحيوية.

من ناحية أخرى، تفخر كريم بمساهماتها الفعالة فى الترويج لريادة الأعمال بالمنطقة، لقد كان مصطفى قنديل زميلاً رائعاً لنا أثناء عمله فى كريم، ونحن سعداء بمساعدته وتقديم كل الدعم له فى Swvl، حيث تتطلع شركته الناشئة للتوسع فى مصر والمنطقة “.

أسست Swvl فى أبريل 2017 بمشاركة كل من مصطفى قنديل وشريكين مؤسسين هما: محمود نوح وأحمد صبّاح، ويتمثل الهدف الرئيسى للشركة فى توفير وسائل نقل تشاركية تتسم بسعرها الاقتصادى وفعاليتها وملاءمتها للركاب فى مصر والأسواق الناشئة الأخرى، ويقوم مستخدموها باختيار مكانيِ الركوب والوصول ومتابعة حركة الأتوبيس على الخريطة للتعرف بدقة على موعد وصوله.

يقبل تطبيق Swvl فى الوقت الحالى الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، ولكن مع ضخ كريم للاستثمارات الأخيرة، من المنتظر إضافة بدائل أخرى للدفع للتطبيق خلال الشهور المقبلة.

أما فيما يتعلق بالتوسع، فمن المتوقع أن يُتاح التطبيق فى جميع مناطق القاهرة بحلول نهاية العام الحالي، كما سيتم إطلاقه فى الإسكندرية أيضاً فيما بعد، وخلال عام 2018، تتوسع الشركة خارج مصر وبالتحديد فى الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يضيف مصطفى قنديل- المؤسس الشريك ورئيس قطاع النمو فى Swvl: “تستهدف Swvl اعادة هندسة قطاع النقل الجماعى التشاركى ليس فقط فى مصر ولكن أيضاً فى المنطقة. وبالتالى تتيح لنا استثمارات كريم امكانية تحقيق هذا الهدف المهام. إننا نعتبر كريم شريكاً مثالياً، حيث تهدف الشركتان للعمل معا على الحد من الازدحام وتقديم خدمات بأسعار أقل من المتاحة حاليا.”

وقال رامى كاطو رئيس عمليات كريم بمصر: ” هدفنا المساهمة فى تمكين خدمات نقل تشاركية وفقاً لاحداثيات ورؤى المجتمع وتحولات هذه الرؤى والسبق دائماً. فاليوم نكرر سبق دمج التاكسى الأبيض والبرتقالى فى القاهرة والغردقة بتحقيق فرصة الريادة فى النقل التشاركى الجماعى من خلال Swvl محققين فرصة للمزيد من النجاح للراكب وكابتن كريم وكابتن Swvl أيضا.”

يشارة إلى أنّ استثمارات كريم فى Swvl لا تُعد الأولى من نوعها فى مجال النقل الجماعي، حيث قامت كريم فى يوليو 2016 بالإعلان عن شراكتها مع نيكست فيوتشر لحلول النقل، وذلك لاستقدام حلول قيادة ذاتية بدون سائق فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتُعد مركبات نيكست من المركبات الكهربائية ذاتية القيادة والتى يمكنها السير بشكل فردى أو من خلال ربطها مع مركبات مماثلة لتشكيل ما يشبه الحافلة، حيث يتنقل الركاب من مركبة إلى أخرى بكل سهولة وحرية. وفى يوليو 2016 أيضاً أعلنت كريم عن تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون دولار للبحوث والتطوير، لإطلاق مراكز للبحوث والتطوير فى ألمانيا بهدف التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية فى مجال النقل لصالح دول المنطقة.