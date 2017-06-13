كريم تدرس عقد اتفاقيات مع شركات تقسيط سيارات‎

محمود جمالقال المهندس رامي كاطو، رئيس عمليات كريم بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء Careem Care، إن شركته تدرس عقد اتفاقيات مع شركات تقسيط سيارات علي غرار رواج بهدف التسهيل علي سائقيها امتلاك سيارات خاصة بهم. وأوضح كاطو أن كريم تبحث أيضًا إطلاق خدمات جديدة بالسوق المصرية، ضمن خطتها

محمود جمال

قال المهندس رامي كاطو، رئيس عمليات كريم بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء Careem Care، إن شركته تدرس عقد اتفاقيات مع شركات تقسيط سيارات علي غرار رواج بهدف التسهيل علي سائقيها امتلاك سيارات خاصة بهم.

وأوضح كاطو أن كريم تبحث أيضًا إطلاق خدمات جديدة بالسوق المصرية، ضمن خطتها للتحول إلى ناقل رسمي لجميع المنقولات سواء أفراد أو حيوانات أو نباتات.

ونفى صحة ما تداولته بعض وكالات الأنباء العالمية، بمطالبة الحكومة شركات تطبيقات النقل الذكي في مصر بالكشف عن بيانات عملاءها، وتتبع مسارهم، لافتًا إلى أن البيانات مؤمنة بالكامل.

وأضاف أن الشركة ضمت منذ فتره سائقي التاكسي الأبيض إلى منصتها، ولكن لا يزال الطلب علي الخدمة محدوداً، مبينًا أن نسبة العمولة التي تتقاضها الشركة من السائق عن كل رحلة، والبالغة 20٪ ثابتة ولا تتغير مهما كانت مسافة الرحلة المقطوعة.