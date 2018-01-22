كريم تدرس تفعيل اشتراك العملاء بالرقم القومي

محمد فتحى وسمية كمال:تدرس شركة كريم، إضافة خصائص جديدة على تطبيق طلب سياراتها عبر المحمول، بهدف رفع معدلات أمان السائقين، ومنها تسجيل اشتراك العميل بالرقم القومى، وتفعيل وقف أصحاب التقييمات الضعيفة.يأتى ذلك بعد تعرض أحد سائقيها لسطو مسلح أودى بحياته منذ أيام، وقالت رنا غنيم، مدير إدارة العلاقات

محمد فتحى وسمية كمال:

تدرس شركة كريم، إضافة خصائص جديدة على تطبيق طلب سياراتها عبر المحمول، بهدف رفع معدلات أمان السائقين، ومنها تسجيل اشتراك العميل بالرقم القومى، وتفعيل وقف أصحاب التقييمات الضعيفة.

يأتى ذلك بعد تعرض أحد سائقيها لسطو مسلح أودى بحياته منذ أيام، وقالت رنا غنيم، مدير إدارة العلاقات العامة، إن الشركة لم تستقر بعد على آليات تنفيذ الخصائص الجديدة، مؤكدة أن التأمين على حياة الكباتن، والعملاء، عند وقوع حادث أثناء الرحلة، يسرى العمل به منذ فترة.

وأوضحت لـ«المال»، أن «كريم» تنتظر تقرير النيابة العامة بشأن حادث القتل الأخير، كما تتواصل مع أسرة الضحية، لتقديم شهادة بتوقيت الوفاة الفعلى، حتى تتمكن شركة التأمين من صرف التعويض.

كان عدد من سائقى «كريم» ونظيرتها «أوبر»، قد دعوا إلى تنظيم إضراب شامل اليوم الإثنين، وشملت قائمة مطالبهم التى نشرتها صفحة «سائقى وشركاء أوبر فى مصر»، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، البالغ عدد أعضائها 45 ألف شخص، ضرورة إثبات هوية العميل، لحمايتهم من حوادث السرقة والقتل، وأيضا تسوية موقف كباتن الشركتين، عند التعامل مع لجان المرور، وأخيراً صرف الحوافز و«البونص» الشهرى.

ورأت رنا غنيم، أن سبب الإضراب الرئيسى، يرجع إلى قيام الشركة بتغيير طريقة احتساب «البونص» إلا أن الحادث الأخير لأحد سائقيها أضاف مطلب توفير الأمان.

وقال على فؤاد، مدير مكتب ost، الوكيل المعتمد للشركتين، إن السائقين تعرضوا لأكثر من حادث نصب وسرقة، خلال الشهور الأخيرة، ولم تتوفر أدلة عن الجناة يمكن تقديمها للنيابة، خلال التحقيق.

وأوضح لـ«المال» أن مكتبه لم يتلق أى بلاغات من السائقين بشأن الإضراب، واعتبر أن انتشار خطوط المحمول مجهولة المصدر، السبب الرئيسى وراء تسجيل حسابات وهمية للعملاء.

يذكر أن خدمات «كريم» متاحة حاليا فى 14 مدينة، منها الإسكندرية والساحل الشمالى، خلال إجازة الصيف، بالإضافة إلى 8 مدن أخرى فى الدلتا، تضم المحلة، وبنها، ودمنهور، والمنصورة، وطنطا، وكفر الدوار، ودمياط، والزقازيق، و3 مدن بالقناة، هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

ويعمل على منصتها الإلكترونية نحو 80 ألف كابتن، تستهدف زيادتهم إلى 100 ألف، بنهاية الربع الأول من 2018، وفق تصريحات سابقة لرامى كاطو، رئيس الشركة بمصر.