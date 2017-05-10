كريم تدرب 50 شخصًا من المكفوفين

محمود جمالقال رامى كاطو رئيس عمليات كريم مصر ونائب الرئيس لقطاع خدمه العملاء، إن شركته تقوم حاليا بتدريب 50 شخصا من المكفوفين تمهيدا لتعيينهم فى مركز خدمة عملاء كريم. ومن جانبه اوضح ايان لوبيتيه العضو المنتدب لشركه توتال ايجيبت ان نائب رئيس المجموعه العالميه التقي المهندس شريف اسماعيل رئيس

محمود جمال

قال رامى كاطو رئيس عمليات كريم مصر ونائب الرئيس لقطاع خدمه العملاء، إن شركته تقوم حاليا بتدريب 50 شخصا من المكفوفين تمهيدا لتعيينهم فى مركز خدمة عملاء كريم.



ومن جانبه اوضح ايان لوبيتيه العضو المنتدب لشركه توتال ايجيبت ان نائب رئيس المجموعه العالميه التقي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول اكتوبر الماضي ووعدهما بضخ اسثمارات جديده في مصر، منوها ان توتال بدأت أعمال الحفر بالقرب من مدينه المنصوره في ابريل 2016.

وقامت بانشاء 4 محطات خدمة فة الإسكندريه والقاهرة والسويس وتعتزم انشاء 4 أخرى.