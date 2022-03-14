اتصالات وتكنولوجيا

«كريم» تخفض عمولتها إلي 15% فى رحلات «جو اوفر» في القاهرة والإسكندرية

بدلا من 19%
محمود جمال 10:04 ص, الأثنين, 14 مارس 22 10:04 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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كشفت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل التشاركي، عن تخفيض العمولة المستحقة للشركة من رحلات “جو أوفر” فى محافظتى القاهرة والإسكندرية لتصبح 15% بدلا من 19%. 

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى مساعدة الكباتن على تحقيق المزيد من الربح مع الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمات لنطاق واسع من العملاء. 

كما يأتى القرار للتأكيد على فلسفة العمل فى “كريم” منذ تواجدها فى السوق المصرية فى 2014 والتى تضع الكابتن والعميل على قائمة أولوياتها، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم المزايا والمكافآت للعاملين على منصتها.

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وقال هيثم عصام – المدير العام لشركة كريم مصر: “نسعى دائماً لتوفير كافة السبل التي من شأنها دعم الكباتن باعتبارهم شركائنا في النجاح. وقد جاء هذا القرار استجابة من الشركة لمقترحات الكباتن وتشجيعهم على تقديم أعلى مستوى من الخدمة حيث يهدف إلى مساعدة الكباتن على زيادة عدد الرحلات التي يقومون بها ومن ثم نمو أرباحهم”.

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وكانت شركة كريم مصر قد أعلنت بداية العام عن مجموعة من المبادرات والمميزات التى تهدف إلى دعم الكباتن مثل زيادة الحد النقدي الخاص بالكباتن مع إمكانية السداد عبر العديد من أساليب الدفع بما في ذلك فوري وميزة والـمحافظ الذكية بالإضافة إلى التحويلات البنكية، مما يتيح للكباتن فترة أطول للقيام بمزيد من الرحلات وطرق أسهل للسداد. بالإضافة إلى خفض فترة انتظار الكباتن للعملاء لتصبح خمسة دقائق لكل الرحلات. كما وفرت الشركة إمكانية تغيير المحافظة التي يعمل بها الكباتن بسهولة وبدون الحاجة للتسجيل من جديد في المحافظة الأخرى، لتسهيل فرص عمل الكباتن في مختلف أرجاء الجمهورية بدون الحاجة للقيام بالكثير من الإجراءات.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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