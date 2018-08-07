«كريم» تخطب ود التاكسى الأبيض.. وجمعية السائقين ترفض

محمود جمال وسمية كمال:بدأت شركة كريم مصر، مفاوضات جادة مع سائقى التاكسى الأبيض، للعمل تحت منصتها الإلكترونية فى القاهرة كمرحلة أولى، فى محاولة لتهدئة الأجواء معهم، إلا أن جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض رفضت المبادرة.وقال هيثم نصار، مدير عام كريم فى الإسكندرية، إن الشركة بدأت منذ شهرين مخاطبة

محمود جمال وسمية كمال:

بدأت شركة كريم مصر، مفاوضات جادة مع سائقى التاكسى الأبيض، للعمل تحت منصتها الإلكترونية فى القاهرة كمرحلة أولى، فى محاولة لتهدئة الأجواء معهم، إلا أن جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض رفضت المبادرة.

وقال هيثم نصار، مدير عام كريم فى الإسكندرية، إن الشركة بدأت منذ شهرين مخاطبة عدد كبير من السائقين للانضمام إليها، خاصة أن برنامجها يعد فرصة جيدة، لتسويق خدمات التاكسى وتحقيق انتشار واسع فى المحافظات، لافتا إلى أن «كريم» حاولت فى سبتمبر 2016 ضم التاكسى إلى أسطولها دون جدوى.

يشار إلى أن المادة 12 من قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ألزمت الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمات النقل الخاصة، خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، بوضع خطة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها الإلكترونية، مع العمل على تنمية قدرات سائقيها، على أن تعتمد تلك الخطة من قبل الوزير المختص، وتلزم الشركات بتنفيذها.

وأكد نصار لـ«المال» أن الشركة لا تستهدف محاربة سائقى الأجرة فى أرزاقهم، ولكن تسعى لتقديم خدمة أفضل للعميل، من خلال التاكسى الأبيض بسعر أقل %25 عن خدماتها، وكشف عن دراسة كريم تفعيل خدمة التاكسى فى مدينة أو اثنتين بالدلتا لاحقا، ضمن خططها التوسعية لمواكبة المنافسة.

فى سياق متصل، أوضح محمود عبدالحميد، رئيس جمعية التاكسى الأبيض، أن الشركة تواصلت خلال المرحلة الماضية مع السائقين من خلال سيارات متنقلة تابعة لوكلائها المعتمدين تجوب ميادين مصطفى محمود بحى المهندسين، وسفير بمنطقة مصر الجديدة، من أجل استعراض حوافز ومزايا الكباتن العاملين معها، إلا أنه لا يوجد حصر دقيق بأعداد السائقين المؤيدين للفكرة.

وأضاف عبد الحميد لـ«المال»، أن ضم التاكسى الأبيض إلى خدمات كريم، أمر غير مقبول بسبب عدم توافر شروط المنافسة المتكافئة مع السيارات الملاكى، وفرض التزامات إدارية جديدة على السائقين دون جدوى.

ولفت إلى استمرار المفاوضات مع مجموعة من المستثمرين المحليين، لتمويل مشروع طرح تطبيق إلكترونى لحجز التاكسى الأبيض أونلاين عبر هواتف «الآندرويد» و«الآيفون».

ويواجه القانون الجديد، اعتراضات واسعة من سائقى التاكسى الأبيض على صعيد الحقوق والالتزامات، منها أن سائقى التاكسى ملتزمون بالترخيص سنويا، فيما يتم التجديد لكابتن «أوبر» و«كريم» كل 3 سنوات.

كما يسمح القانون بعمل رخصة خاصة، لأى شخص يتجاوز عمره 18 عاما، وتكون مدتها 10 سنوات، دون أن يكون شرطا تأديته للخدمة العسكرية، بينما الرخصة المهنية لسائقى التاكسى تكون مدتها 3 سنوات فقط، ولا بد أن يكون أدى الخدمة العسكرية.

ولا يستلزم العمل بالشركتين، الخضوع للقومسيون الطبى بمعرفة وزارة الصحة، كما يحدث مع سائقى التاكسى الأبيض، كذلك لم يُلزم القانون الشركات بتحديد تعريفة على غرار عداد التاكسي، علما بأن سائق التاكسى يسدد 5 آلاف جنيه تأمينات وضرائب سنويًا، مقابل 3 آلاف كل 3 سنوات لسائقى أوبر وكريم.