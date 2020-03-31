اتصالات وتكنولوجيا

«كريم» تتيح 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا

بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية
المال - خاص 2:14 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 2:14 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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أعلنت شركة “كريم مصر” عن استجابتها لتحدي جمعية رسالة للأعمال الخيرية، من خلال قيامها بتوصيل 10 آلاف كرتونة إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا خلال الفترة الراهنة، والتي يتعذر على بعضها الحصول على قُوت يومهم بسهولة، على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وظهر وائل أبو العلا، المدير التنفيذي لشركة كريم مصر، في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للشركة، يشكر فيها جمعية رسالة، ويعلن فيها قبول الشركة للتحدي ومساهمتها فيه.

كما قام المدير التنفيذي لشركة كريم مصر بتوجيه التحدي إلى شركتي أوبر مصر وشركة جوميا؛ للمساهمة في المبادرة أيضًا، وتقديم مزيد من الدعم لطبقات المجتمع الأكثر احتياجًا، خاصة في هذا الوقت الحرج.

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بقلم المال - خاص

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