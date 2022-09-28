«كريم» تتعاون مع «خزنة» لتوفير خدمات مالية للكباتن عبر المحمول

وقعت شركة “كريم” – مصر اتفاقية تعاون مع شركة “خزنة”، المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للمستخدمين، بهدف دعم الكباتن العاملين على منصة “كريم” بتقديم خدمات التكنولوجيا المالية من خلال تطبيق “خزنة” على هواتفهم المحمولة.

ويتيح التعاون للكباتن إصدار بطاقات خزنة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة” بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وربط تلك البطاقات على تطبيق شركة “خزنة” المُحمل على الهاتف المحمول الخاص بالكباتن.

كما يمكنهم من الاستعلام عن رصيد البطاقة والتعرف على تفاصيل المعاملات، وكذلك تفعيل أو إغلاق البطاقات من خلال التطبيق ذاته، ويمكنهم من الحصول على أموالهم فورًا.

ويوفر التطبيق إمكانية إخطار كباتن “كريم” بالمعاملات التي قاموا بتنفيذها على البطاقة، وفي حالات فقد البطاقات، تقوم شركة “خزنة” باستخراج بدل فاقد لها.

وقال هيثم عصام، مدير عام شركة “كريم” في مصر: “متحمسون بالتعاون مع شركة “خزنة” والذي جاء ضمن مبادرات “كريم” لدعم الكباتن عن طريق تقديم الحلول المناسبة لهم وتخفيف الضغوط المالية من عليهم عن طريق البطاقات المدفوعة مقدمًا”.

وأوضح أن استخدام بطاقة “خزنة” يمَّكِن كباتن “كريم” من استلام مستحقاتهم لحظيًا، بالإضافة إلى القيام بالخدمات المالية الأخرى بطريقة سهلة ورقمية من خلال تطبيق “خزنة”، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة “خزنة” يسهم في تعزيز جهود الدولة الساعية للتحول نحو مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي بشكل غير مسبوق.

وقال أحمد محسن حسان، رئيس القطاع التجاري لـشركة “خزنة”: “سعداء بالتعاون مع شركة “كريم” الرائدة في قطاع النقل التشاركي، والتي مكنتنا من الوصول لفئة مهمة من أبناء المجتمع وهم الكباتن، من ثم يساعدنا في تحقيق هدفنا في نشر الثقافة المالية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية مما يتفق مع استراتيجية شركتيّ “كريم” و”خزنة”، و متماشيًا مع توجهات البنك المركزي نحو الشمول المالي لجميع فئات المجتمع المصري “

وأضاف أحمد محسن حسان أن “خزنة” تعد أول تطبيق للتكنولوجيا المالية في مصر الذي يطلق بطاقة خاصة به توفر للمستخدمين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي- مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتحكم في البطاقة من التطبيق و الاستعلام عن الرصيد وتفاصيل المعاملات والدفع بالبطاقة في أي مكان.

وتأتي هذه الاتفاقية إضافة إلى مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها شركة “كريم” – مصر بداية العام لدعم الكباتن العاملين على منصتها، كان آخرها تعاقدها مع شركة “أمنلي” دوت كوم للوساطة التأمينية، لتوفير خدمة التأمين الصحي والتأمين على السيارات للكباتن العاملين على منصتها.

كما تضمنت المبادرات تخفيض العمولة المستحقة للشركة من رحلات “جو أوفر” في محافظتي القاهرة والإسكندرية ٤٪ بهدف زيادة الحد النقدي للكباتن، ومساعدتهم على نمو أرباحهم، بالإضافة إلى زيادة الحد النقدي الخاص بالكباتن مع إمكانية السداد عبر العديد من أساليب الدفع بما في ذلك “فوري” و”ميزة” والمحافظ الذكية، وعن طريق التحويلات البنكية