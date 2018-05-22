كريم تبدأ اختبار خدمة راوند منيو فى دبى‎

محمود جمالبدأت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، اختبار خدمة جديدة لحجز الأطعمة أونلاين فى دبى، تمهيدا لتطبيقها بالسوق المصرية قريبا.وقال رامى كاطو، رئيس الشركة بمصر، إنها استحوذت مؤخرا على موقع " راوند منيو " لقوائم المطاعم عبر شبكة الإنترنت مع وجود إقبال متزايد على خدمات التوصيل فى أس

محمود جمال

بدأت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، اختبار خدمة جديدة لحجز الأطعمة أونلاين فى دبى، تمهيدا لتطبيقها بالسوق المصرية قريبا.

وقال رامى كاطو، رئيس الشركة بمصر، إنها استحوذت مؤخرا على موقع ” راوند منيو ” لقوائم المطاعم عبر شبكة الإنترنت مع وجود إقبال متزايد على خدمات التوصيل فى أسواق منطقة الشرق الأوسط لاسيما دول الخليج العربى.

يذكر أن خدمات راوند منيو متوافرة فى 18 مدينة بـ 9 دول عربية من بينها السعودية والإمارات، وجمعت تمويلات خلال المرحلة الماضية بقيمة 3.1 مليون دولار منذ إنشائها فى عام 2012.