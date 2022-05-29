كريم بدر: مشاركة الصندوق السيادي في مشاريع الاقتصاد الأخضر يعطي طمأنينة للمستثمر

قال كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية – صندوق مصر السيادى، إن الصندوق يلعب دور الشريك الأمثل فى جذب الاستثمار بالاقتصاد الأخضر.

وأضاف بدر خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022»، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن مشاركة الصندوق بمشاريع الاقتصاد الأخضر يعطى طمأنينة للمستثمر.

وأشار إلى أن الصندوق يوفر آليات تمويل منخفضة التكاليف، لجذب مستثمرين لهذا النوع من المشاريع.

ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022 الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول المؤتمر دور القطاع المالي غير المصرفي، الذى يحارب بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبيـة في السـوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بـدائل مناسـبة لمواجهـة غـول التضـخم الـذي يلتهم الـدخول والـثروات، كي يثبت للجميـع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الأزمات.

ولم يغفل مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الفرص الذهبية التي يقتنصها صيادو الاستثمارـ المباشر، لأسهم في البورصـة تزدهـر جاذبيتها في أعين كيانات خارجية بالفترة الألخيرة، مما يخلق حالة من النشاط وسط المياه الراكدة.

ومن ضمن أولويات العام أيضا التي لا يمكن إغفالها أدوات وآليات التمويل الأخضر، التي جاءت بالتزامن مع توجــه الدولــة نحو الاقتصاد الأخضرـ واستضافتها لمؤتمرـ المناخ في نوفمبرـ المقبل.