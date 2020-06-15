كريم : إطلاق خدمة حجز الدراجات الهوائية فى السعودية قريبا

كشف إبراهيم مناع ، العضو المنتدب لشركة كريم فى مصر والسعودية والأسواق الناشئة ، عن اعتزام شركته إطلاق خدمة حجز الدراجات الهوائية عبر منصتها خلال المرحلة المقبلة .

وقال أن كريم بدأت فى تفعيل خدمات التطبيق الشامل من خدمات دفع إلكتروني وتسوق إلكتروني ونقل أفراد وبضائع فى مدن دبي وجدة والرياض والدمام كمرحلة أولي وتخطط لتعميمها على باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط

وأكد أن مفهوم التطبيق الشامل الذى أطلقته شركة كريم اليوم الأثنين يتيح للمستخدم تسجيل كافة البيانات مرة واحدة فقط . كريم تطبيق شامل

ولفت إلى أن كريم تنظر إلى مصر كسوق استراتيجي فى المنطقة ، وتعتزم إطلاق خدمات أخري فى السوق المصرية

يشار إلى أن ” أوبر ” الأمريكية استحوذت بداية العام الحالي على كامل اسهم كريم الأماراتية فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار ، وقامت كريم مصر بتعديل علامتها التجارية مؤخرا إعمالا لاشتراطات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتنفيذ الصفقة