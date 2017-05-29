كريمان حرك: الموزع هو الذى يستطيع تأليف الموسيقى وليس الملحن

❐ «التصويرية» بدأت بإعداد مقطوعات أجنبية وازدهرت فى الثمانينات على راشد كريمان حرك، ناقدة موسيقية وكاتبة صحفية لها العديد من المقالات النقدية في الفنون التي قدمتها على مدار أكثر من 25 عاما، وكرمتها دار الأوبرا المصرية العام الماضي عقب صدور كتابها «الفن الجميل»، وأهدتها رئيس

❐ «التصويرية» بدأت بإعداد مقطوعات أجنبية وازدهرت فى الثمانينات

على راشد

كريمان حرك، ناقدة موسيقية وكاتبة صحفية لها العديد من المقالات النقدية في الفنون التي قدمتها على مدار أكثر من 25 عاما، وكرمتها دار الأوبرا المصرية العام الماضي عقب صدور كتابها «الفن الجميل»، وأهدتها رئيس الأوبرا الدكتورة إنيناس عبد الدايم درع الأوبرا تقديرا لمجمهوداتها في النقد البناء لعروض الأوبرا، والكتاب حقق رواجا كبيرا في الأوساط الثقافية والفنية ونوقش في أكثر من مكان، لذلك التقتها «المال» للحديث عن المراحل التي مرت بها الموسيقى التصويرية وأبرز روادها. فى البداية ، شددت على أهمية الموسيقى التصويرية فى الأعمال الدرامية والسينمائية، مشيرة إلى أنه لا يوجد بين الأعمال الفنية إلا أن «الدراما» يكون بها اهتمام مختلف بتتر البداية والنهاية، والمقاطع الموسيقية بداخل الأعمال للتعبير عن الحدث، فهو أمر مهم ويساعد فى إبراز العديد من الدلالات الفنية بالعمل، والدليل على أهميتها هو حصول أحد الأفلام الأجنبية على جائزة الأوسكار، بسبب الموسيقى فهو فيلم صامت ولم يعبر عما فيه سوى الموسيقى، كما أن هناك العديد من الأعمال الفنية لا تستطيع فيها فصل شريط الصوت، وأحيانا نجد أن الموسيقى غير مناسبة للموقف، مما يجعل العمل فجا.

وقالت إن الموسيقى التصويرية، ظهرت منذ فترات طويلة عقب ظهور السينما الناطقة، إلا أنها كانت موجودة بشكل بدائى وقت السينما الصامتة، إذ تعزف الأوركسترا بجانب الأفلام خلال الفيلم كله، وكان الأوركسترا يكون تحت الشاشة التى تعرض الفيلم.

وأشارت إلى أن الموسيقى التصويرية، تطورت ومرت بالكثير من المراحل، ففى بداية ظهورها كانت عبارة عن إعداد موسيقى من مقطوعات عالمية لبيتهوفن وغيره من الموسيقيين، وكانت تقدم خلال أحداث الفيلم، ثم ظهر جيل من الموسيقيين عقب تعلمهم لفن التأليف الموسيقى، وكتابته وكان على رأس هذا الجيل الموسيقى إبراهيم حجاج، وفؤاد الظاهرى، ثم ظهر جيل آخر من فنانى الموسيقى التصويرية ومن أبرز رواده، على إسماعيل، والذى كانت لديه أوركسترا خاص بالموسيقى التصويرية، وفى الأغلب كان القائمون على الموسيقى التصويرية فى الأصل موزعين، لأنهم هم الأكثر دراية بالتأليف الموسيقى، وبمرور الوقت أصبحوا متخصصين فى كتابة موسيقى خاصة بالأفلام.

وظهرت أفلام المقاولات، فى فترة السبعينات، وهى الفترة التى ظهر معها تقنيات جديدة فى مجال الموسيقى التصويرية – كما تقول كريمان حرك – ففى تلك الفترة ظهر الأورج فى الموسيقى التصويرية، فبعد أن كان الأمر فى البداية مقتصرا على الأوركسترا الكامل الذى يعزف المقطوعات المختلفة للأعمال الفنية، أصبح لدينا جهاز واحد وهو الأورج، باستطاعته عمل الموسيقى التصويرية وكان هذا الجهاز – الذى لايزال يستخدم الآن وهو يشبه الموسيقى الإلكترونية الجاهزة – أكثر سهولة على مؤلفى الموسيقى التصويرية، ويتناسب مع أفلام تلك الفترة ، واستخدمه جيل آخر من رواد الموسيقى التصويرية، مثل مودى الإمام، وحسن أبو السعود، وهانى مهنى، وغيرهم».

هذا النمط من الموسيقى التصويرية، لا تستيغه محدثتنا، فهى ترى أن العمل بأوركسترا كامل، يبعث حالة أكبر من الإتقان والجودة، وهذا ما استمر عليه الكثيرون من مؤلفى الموسيقى التصويرية حتى الآن، ومن بينهم الموسيقار راجح داوود، والذى أنعش الموسيقى التصويرية من جديد، بعد حالة الخمول التى وصلت إليها وذلك بدءا من فيلم «الكيت كات» لمحمود عبد العزيز ، وبعدها بدأ الكثير من مؤلفى الموسيقى وخريجى الكونسرفتوار يحذو حذوه، مثل خالد شكرى، وهشام جبر، وغيرهم ممن سيطروا على الأعمال الدرامية.

وردا على سؤال «هل يستطيع الملحن تقديم موسيقى تصويرية؟» قالت إن أغلب من يقدم الموسيقى التصويرية، هو موزع لأن الموزع الموسيقى، هو الذى يستطيع التأليف الموسيقى، بينما الملحن لا يتسطيع أن يقوم بتلك الوظيفة، لأنه لا يستطيع كتابة الموسيقى ومن درس التأليف، هو الموزع الذى بدأ بالإعداد الموسيقى ثم انتقل للتأليف ، فعلى سبيل المثال هناك ملحنون كبار مثل رياض السنباطى، ومحمد عبد الوهاب، لم يقدموا شيئا للموسيقى التصويرية.

وعن الموسيقار عمار الشريعى قالت :» إنه حالة خاصة لأنه كان دارسا لعلم الموسيقى، وكان يعمل بآلة الأورج ولكن دراسته أهلته لتقديم نمط خاص، وكان ينفذ ما يؤلفه بالأوركسترا، ولكن هناك من هم دون المستوى يكتبون بجودة أقل، والأزمة هنا ليست فى الآلة، وإنما فيمن يستخدمها فمن الممكن أن يكتب أى شخص بنفس القلم، ولكن المهم ماذا يكتب ؟، والتطور فى تلك الآلات مطلوب لأنه يساعد الموسيقيين كثيرا، وهناك من فضلوا الأوركسترا، وقدموا أعمالا عظيمة وهم فى الأساس دارسين للتأليف مثل راجح داوود، ومحمد سعد باشا، وخالد شكرى، وغيرهم».

أما الموسيقار عمر خيرت، فتشير كريمان حرك إلى أن تيماته بسيطة وخالية من التعقيد، وهذا ما جعل موسيقاه منتشرة بشكل كبير ، ولكن «الشريعى» أعمق منه ويمتلك أدواته أكثر منه فى التوزيع، ففى النهاية «خيرت» عازف بيانو.

وتتابع : «ومن المميزين أيضا فى عالم الموسيقى التصويرية، الموسيقار ياسر عبد الرحمن، الذى لا يستطيع أحد أن ينسى موسيقاه فى العديد من الأعمال الدرامية ولاتزال موسيقى مسلسل « الضوء الشارد» عالقة بأذهان الجميع، فقد أدخل المزمار على موسيقى العمل، وهو ما جعلها أكثر تميزا، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الدرامية الأخرى».

وعن «التيمات» التى تقدم فى الموسيقى التصويرية، للتعبير عن ظهور إحدى شخصيات العمل، أشارت إلى أنها كانت تقدم فى وقت موسيقيين أجانب قدامى، مثل «فاجنر» وبدأ المعاصرون يستغلونها ، فتكون مثلا هناك «تيمة» معينة ارتبطت بفنانة، مثل فاتن حمامة فى فيلم ما فيستدعيها مؤلف موسيقى فى عمل آخر، وهذا يعود لخيال الموسيقى ويعتمد على عناصر التأليف.