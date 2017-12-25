كريسماس 2018.. الأفضل على السياحة منذ الثورة

دعاء محمود:مع اقتراب أعياد «الكريسماس» ورأس السنة الميلادية تحظى الفنادق فى مختلف المقاصد السياحية المصرية بنسب إشغال مرتفعة، وذلك بداية من 31 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل، وأكد ممثلو القطاع أن موسم الكريسماس المقبل هو الأفضل عند المقارنة بالأعوام الماضية منذ عام 2010، وذلك بسبب زيادة حج

دعاء محمود:

مع اقتراب أعياد «الكريسماس» ورأس السنة الميلادية تحظى الفنادق فى مختلف المقاصد السياحية المصرية بنسب إشغال مرتفعة، وذلك بداية من 31 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل، وأكد ممثلو القطاع أن موسم الكريسماس المقبل هو الأفضل عند المقارنة بالأعوام الماضية منذ عام 2010، وذلك بسبب زيادة حجم الحجوزات، مشيرين إلى أن هناك تحسناً فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر من عدة أسواق أوروبية وعربية، بالإضافة إلى تحسن معدل الإنفاق السياحى.

وقال علاء عاقل، رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والتابعة لترافكو، إن هناك تحسنًا فى حجم الحجوزات من قبل السائحين للإقامة فى فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم خلال فترة أعياد الميلاد، متوقعًا أن يتراوح متوسط إشغالات الفنادق فى هذه المناطق مابين 50 إلى %55.

وأضاف عاقل لـ«المال»، أن بعض الفنادق تحقق إشغالات أعلى من هذه النسب، مشيراً إلى أن أبرز الجنسيات الوافدة لمدينة البحر الأحمر خلال فترة الكريسماس من الألمان والبولنديين والأوكران وأعداد قليلة من الإنجليز، أما الجنسيات الوافدة لمدينة شرم الشيخ من الأوكران والسعوديين واللبنانين والأردنيين، علاوة على أعداد قليلة من دول كازاخستان وأرمنيا.

وأشار عاقل إلى أن مدينة مرسى علم تشهد توافد سائحين من دول ألمانيا، وبولندا، والتشيك، وإيطاليا والإنجليز، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً متزايدًا على إقامة حفلات وبرامج فنية بالفنادق خلال فترة أعياد الكريسماس، مقارنة بالموسم الماضى، منوهًا باستمرار استقبال الحجوزات حتى نهاية الشهر الجارى.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر وصاحب مجموعة فنادق، إن نسب الإشغال حالياً بفنادق الغردقة تتراوح مابين 30 و%40، متوقعاً أن تصل إلى %50 خلال فترة أعياد الميلاد، وعن أسعار الفنادق بمدينة الغردقة حالياً، أكد أنه لا توجد زيادة، مشيراً إلى أن الالمان والأوكران والتشيكيين من أبرز السائحين القادمين للمدينة خلال فترة الكريسماس.

وقال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى بالصعيد، إن حجوزات الفنادق لهذا العام أفضل من الأعوام الماضية، إذ تجاوزت إشغالات فنادق مدينتى الأقصر وأسوان التوقعات، رافضاً الإفصاح عن نسب الإشغالات حالياً.

وأضاف عثمان أن هناك ارتفاعًا فى معدل إنفاق السائحين من 40 و45 دولارًا فى الليلة الواحدة إلى 85، مشيراً إلى المصريين لا يتوافدون على الأقصر وأسوان فى فترة الكريسماس، بينما يزداد توافد السائحين الأجانب من دول اليابان والصين والهند وأمريكا اللاتينية وإسبانيا.

وأشار عثمان إلى عودة بعض الأسواق السياحية التى كانت اختفت مؤخراً مثل السوقين الدنماركية والسويدية، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً فى الحركة الوافدة من أسواق دول جنوب شرق آسيا، وأوضح أن منتج السياحة الثقافية يعتمد %60 منه على الرحلات النيلية.

فى سياق متصل، قال خالد عبدالعظيم، مدير عام فندق نوفتيل القاهرة، إن حجوزات الفندق خلال هذه الفترة أفضل بكثير من العام الماضى، مشيراً إلى أن السائحين المقبلين على الإقامة بالفندق حالياً من العرب، متوقعاً أن تزاداد نسب الإشغالات الفنادق خلال فترة الكريمساس.

واتفق معه مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، وأرجع ذلك إلى بدء استعادة الحركة السياحية واستقرار الأوضاع بالبلاد، مشيداً بقرار استئناف الرحلات الجوية مع روسيا والذى سيظهر أثرها الإيجابى فى الفترات المقبلة.

يشار إلى أن روسيا أوقفت حركة الطيران مع مصر خلال الفترة الماضية بعد سقوط طائرة روسية بمنطقة الحسنة بسيناء نهاية شهر أكتوبر الماضى، ومنعت السياح من المجىء إلى السوق المحلية، بعد وفاة 224 شخصًا كانوا على متن الطائرة نتيجة انفجارها بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولى فى طريقها إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وكانت المطارات المصرية خضعت بعد الحادث لزيارة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها، فخلال العام الماضى، أرسلت روسيا 7 وفود أمنية لزيارة مصر.

وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة أو تحديث وشراء الأجهزة، منها التتبع للعاملين بـ»البيروميترك»، وإنفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية، إلى أن وقع وزير الطيران شريف فتحى مع نظيره الروسى ماكسيم سوكولوف خلال الأسبوع الماضى البروتوكول الخاص باستئناف الجوية بين القاهرة_موسكو، بداية من فبراير المقبل.