كريستيان ديور تعرض أزياء بطعم السيريالية في باريس

خالد بدر الدينتهادت العارضات الحسناوات على منصة العرض بأزيائهن ذات اللونين الأبيض والأسود، بينما تدلت من السقف فوقهن منحوتات تمثل أجزاء من جسم الإنسان أثناء عروض دار أزياء كريستيان ديور للموضة والأزياء، التى نشرت أجواءً من فنون السيريالية في باريس خلال هذا الأسبوع. وقدمت دار أزياء

خالد بدر الدين



تهادت العارضات الحسناوات على منصة العرض بأزيائهن ذات اللونين الأبيض والأسود، بينما تدلت من السقف فوقهن منحوتات تمثل أجزاء من جسم الإنسان أثناء عروض دار أزياء كريستيان ديور للموضة والأزياء، التى نشرت أجواءً من فنون السيريالية في باريس خلال هذا الأسبوع.



وقدمت دار أزياء كريستيان ديور أزياء كلها تقريبًا أحادية اللون، وأطلت العارضات على المتفرجين من خلف أقنعة كلها سوداء اللون، واقتبس عرض الأزياء الفكرة التي كثيرا ما صورها فنانو السيريالية مثل سلفادور دالي ورينيه ماجريت في أعمالهم، أقفاص طيور أو أجزاء من جسم الإنسان، إذ تدلت فوق منصة العرض منحوتات لأنوف وآذان عملاقة ومشدات على شكل أقفاص.

وأضفت الكثير من الفساتين والثياب المغطاة بالريش أو المصنوعة بأقمشة شفافة أو ذات أشكال هندسية على العرض أجواء حالمة.

وقالت ماريا جراتسيا تيوري كبيرة المصممين في كريستيان ديور لرويترز بعد العرض ”الأبيض والأسود هما لون اللاوعي وأعتقد أنه عندما تحلم يكون الحلم بالأبيض والأسود ولذلك قررت أنه سيكون من الجيد أن أقدم مجموعة باللونين الأبيض والأسود“.

أما دار أزياء لوي فيتون الفرنسية فقد عرضت أحدث مجموعاتها في اليوم الأول من أسبوع عروض الأزياء المخصص لأرقى بيوت الأزياء، ويستمر حتى 25 يناير الحالى ولا تباع المعروضات المصنوعة يدويًا في متاجر ويجري تفصيلها عادة بشكل حصري لشخص واحد.