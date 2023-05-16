كريستيان بيرجر: اتفاق على أولويات الشراكة بين مصر وأوروبا خلال 7 سنوات

قال السفير كريستيان بيرجر ، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر، إن الأشهر الـ 12 الماضية شهدت علاقة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقدنا مجلس الشراكة واتفقنا على أولويات الشراكة التي ستوجه علاقتنا خلال السنوات السبع القادمة.

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال بيوم أوروبا فى مدينة الإسكندرية مساء أمس أنه تم توقيع مذكرات تفاهم تحدد مستقبلنا في التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين.

وتابع : أود أن أتقدم بالشكر لمصر لمساعدتنا في تلبية احتياجاتنا في مجال أمن الطاقة.

وأوضح رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي أن التضامن يجب أن نظهره أيضًا مع شركائنا وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال المصدر الأول للمساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات الإنسانية ، و يقدم 30% من تمويل المناخ العالمي ؛ وفيما يتعلق بالإعفاء من الديون، كنا في الجناح التقدمي داخل مجموعة العشرين ومع البوابة العالمية ، نضع التزامًا ملموسًا بالعمل المشترك على الاستثمارات عالية الجودة والاتصال.

وتابع: إنه لمن دواعي سروري أن نحتفل بيوم أوروبا مرة أخرى في الإسكندرية، وهي مدينة متجذرة بعمق في مصر ومنفتحة دائمًا على أوروبا.

وأوضح بيرجر أنه منذ يوم أوروبا العام الماضي ، تغير العالم ، بالتأكيد بالنسبة لنا ، لافتاً إلى أن أفكار روبرت شومان التي أعلنها في 9 مايو 1950 ، بعد خمس سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية ، تبدو حقيقية جدًا وفي الوقت المناسب: لا يمكن حماية السلام العالمي بدون جهود إبداعية تتناسب مع المخاطر التي تهدده.

وأكد أن الغزو الروسي لأوكرانيا وكوفيد 19 قد أثبت لنا أنه لحماية حياة وصحة المواطنين والحفاظ على اقتصادنا ، يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة تتناسب مع المخاطر التي تهددنا.

وشدّد على أنه يجب أن نكون قادرين وراغبين في الدفاع عن إنجازاتنا ، إذا لزم الأمر بالوسائل العسكرية ولكن أيضًا ببناء التحالفات والشراكات.