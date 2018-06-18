كريستيانو وميمى أسماء حركية استخدمها تنظيما حسم ولواء الثورة للهروب من الأمن

ى عبد العزيز أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتهم فيها 268 بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتى (حسم، ولواء الثورة)، والتي تم إحالتها إلى القضاء العسكري، أن عناصرها استخدمت أسماء حركية كستار للتواصل فيما بينها بغرض التحايل على الملاحقات الأمنية خلال الت

ى عبد العزيز

أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتهم فيها 268 بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتى (حسم، ولواء الثورة)، والتي تم إحالتها إلى القضاء العسكري، أن عناصرها استخدمت أسماء حركية كستار للتواصل فيما بينها بغرض التحايل على الملاحقات الأمنية خلال التخطيط للعمليات العدائية التى قامت بتنفيذها بهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، استخدام أسماء حركية مثل ميمي، وماركو وتيتو، وعبقرينو، وبودي وبيتر، والمستر، وكريستيانو، وجلجل كستار للتواصل فيما بينهم من خلال تطبيقات برامج المحادثات المشفرة عبر الهواتف المحمولة.

وكشفت التحقيقات وما أدلى به المتهمون من اعترافات، استخدامهم تطبيقات محادثات إلكترونية مشفرة على أجهزة الهواتف المحمول لمنع التتبع الأمنى كان أبرزها (تليجرام، ولاين، وثيرما)، وأنهم تلقوا تدريبات على ذلك، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية حول الأمن الشخصى وكشف التعقب من الجهات الأمنية، وكذلك رصد المنشآت والأشخاص المراد استهدافها بعمليات عدائية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكابهم 12 جريمة إرهابية وانضمامهم لحركتى حسم ولواء الثورة.