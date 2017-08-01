كريستيانو رونالدو يصف منتقديه بالحشرات

وكالاتوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسبانى، رسالة لاذعة لمنتقديه، قائلا: "الكثير من الناس يزعجهم سطوعي، فالحشرات لا تهاجم سوى الأضواء اللامعة"، بعد 24 ساعة من خضوعه، لجلسة تحقيق استمرت 90 دقيقة أمام القضاء الإسباني، في محكمة بضواحي العاصمة مدريد.وكان متوقعًا أن يرد رونالدو ع

وكالات

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسبانى، رسالة لاذعة لمنتقديه، قائلا: “الكثير من الناس يزعجهم سطوعي، فالحشرات لا تهاجم سوى الأضواء اللامعة”، بعد 24 ساعة من خضوعه، لجلسة تحقيق استمرت 90 دقيقة أمام القضاء الإسباني، في محكمة بضواحي العاصمة مدريد.

وكان متوقعًا أن يرد رونالدو على أسئلة الصحفيين الذين انتظروا لساعات خارج المحكمة، لكنَّه التزم الصمت وخرج من باب خلفي، وأصدر بعدها بيانًا نشرته وكالة “جستيفيوت” التي تمثله.

ويواجه رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 4 مرات، تهمة التهرب من دفع ضرائب قيمتها 14.7 مليون يورو، خلال الفترة ما بين عامي 2011، و2014 من خلال تحويل إيرادات بيع حقوق صورته إلى شبكة من الشركات خارج إسبانيا.

ومن المفترض أن تتخذ القاضية مونيكا جوميز، قرارها بشأن ما إذا كانت التحقيقات ستحال للمحاكمة، وقال رونالدو: “إنها لحظة يجب أن ندع فيها القضاء يؤدي عمله، أنا أثق في القضاء، وأنتظر حسم القرار بشأن هذه القضية”.