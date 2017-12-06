كريستيانو رونالدو يسطع في سماء أوروبا برقم قياسي جديد

علي المصريحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد اﻹسباني، رقمًا قياسيًا جديدا، بإحراز الهدف الثاني للفريق الملكي في شباك بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.و

علي المصري

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد اﻹسباني، رقمًا قياسيًا جديدا، بإحراز الهدف الثاني للفريق الملكي في شباك بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في جميع مباريات دور المجموعات الست بدوري أبطال أوروبا، رافعا رصيدة لتسعة أهداف، تصدر بها قائمة هدافي البطولة في الدور الأول منها فقط.

وعلى صعيد آخر، تساوى البرتغالي مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، برصيد 60 هدفًا في مرحلة المجموعات، علمًا بأنهما الأكثر تسجيلا في ذلك الدور على مدار التاريخ.