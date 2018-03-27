كريستى للمزادات تبيع ساعة الملك فاروق بقرابة مليون دولار فى دبى

خالد بدر الدين باعت دار كريستى البريطانية فى مزاد بإمارة دبي هذا الأسبوع ساعة كان يملكها الملك فاروق، ملك مصر السابق، بسعر 912500 دولار، لتسجل أغلى ساعة تباع في مزاد بالشرق الأوسط. وذكرت وكالة رويترز إن ساعة اليد كان يملكها…



خالد بدر الدين

باعت دار كريستى البريطانية فى مزاد بإمارة دبي هذا الأسبوع ساعة كان يملكها الملك فاروق، ملك مصر السابق، بسعر 912500 دولار، لتسجل أغلى ساعة تباع في مزاد بالشرق الأوسط.

وذكرت وكالة رويترز إن ساعة اليد كان يملكها ملك مصر السابق فاروق ومن صنع شركة باتيك فيليب السويسرية الفاخرة عام 1944، وتحمل نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة، وهي ساعة كرونوغراف بتقويم دائم، يقال إنها من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها هذه الشركة.

وقال بوب شو المتخصص في قسم الساعات بدار كريستيز بدبي لرويترز، إن وصول السعر الصافي إلى 750 ألف دولار لم يكن مفاجأة بالنسبة له، مضيفا: “بالتأكيد كانت هذه الساعة ستحقق مبلغا قياسيا، وسعرها يشمل علاوة المشتري التي ستحصل عليها دار المزادات”.

وكانت دار كريستيز قد حددت سعرا ما بين 400 ألف و800 ألف دولار للساعة، قبل المزاد الذي جرى هذا الأسبوع.

وكان الملك فاروق الذي أطاحت به ثورة يوليو عام 1952 من محبي اقتناء الساعات النادرة وهي هواية ورثها عن والده الملك فؤاد كما كان يهوى اقتناء السيارات وجمع العملات.