كريستال عصفور: طاقتنا الإنتاجية 120 ألف طن يوميا

سمر السيد:قال محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لشركة كريستال عصفور، إن استراتيجية الشركة فى النمو تعتمد على 3 بنود تتمثل فى تنمية الموارد البشرية وإنفاق الكثير من الموارد المالية لتأهيل العاملين بها وتصنيع معداتها داخلياً فى مصنع تابع لها مع التركيز على مسألة التسويق والتواصل مع العملاء.وذ

سمر السيد:

قال محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لشركة كريستال عصفور، إن استراتيجية الشركة فى النمو تعتمد على 3 بنود تتمثل فى تنمية الموارد البشرية وإنفاق الكثير من الموارد المالية لتأهيل العاملين بها وتصنيع معداتها داخلياً فى مصنع تابع لها مع التركيز على مسألة التسويق والتواصل مع العملاء.

وذكر فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة للترويج لمعرض جلاستك، المقرر تنظيمه فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمدينة دوسيلدورف الألمانية، أن الشركة تأسست منذ 57 سنة، وتعتبر نموذجا يستحق العرض، مشيراً إلى أنها تصدر لأكثر من 80 دولة فى العالم حالياً وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 120 طن من الكريستال يوميا.

وأضاف أن الشركة حينما بدأت كانت تستهدف الانتشار عالميا، وكانت صناعة الزجاج وقت إنشائها متقدمة مقارنة بالكريستال، غير أن “عصفور” ركزت على كيفية تنمية العامل البشري ونقل التكنولوجيا.

وقال إن الشركة تعتبر من أكبر مصدرى الكريستال فى العالم، مشيرا إلى أنها لا تنتج فقط الكريستال بل تعمل فى تطبيقات مختلفة كالجلود والسيراميك، وهناك مصانع لأوكسيد الرصاص وتنقية الرمال بدرجة عالية جدا.

وأشار إلى أنه كما يزين الزجاج المنازل من الخارج يقوم الكريستال بتزيينها من الداخل، مشيراً إلى أن صناعة الكريستال تعتبر أوروبية المنشأ وليست موجودة فى قارات أو دول كثيرة فى العالم.

وقال إنه رغم أن لصناعة الكريستال مخاطر بيئية، إلا أن الشركة كان لديها قواعد صارمة للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.