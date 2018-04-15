كريستال عصفور تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 50%

سمر السيدقال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لشركة كريستال عصفور، إن الشركة تستهدف زيادة حجم إنتاجها بنسب تتراوح بين 40 و%50 من إنتاجها فى الـ5 سنوات المقبلة، موضحًا أن حجم طاقتها الإنتاجية يبلغ نحو 120 طن يوميًّا.وأضاف لـ«المال»، أن كريستال عصفور لديها خطة للتوسع فى الأسواق المحلية

سمر السيد

قال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لشركة كريستال عصفور، إن الشركة تستهدف زيادة حجم إنتاجها بنسب تتراوح بين 40 و%50 من إنتاجها فى الـ5 سنوات المقبلة، موضحًا أن حجم طاقتها الإنتاجية يبلغ نحو 120 طن يوميًّا.

وأضاف لـ«المال»، أن كريستال عصفور لديها خطة للتوسع فى الأسواق المحلية فى منتجات النجف والتجزئة مع توسيع شبكة الأسواق التى تصدر إليها فى قارات أمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الشركة تصدر %80 من إنتاجها للخارج. ولفت إلى أن هناك نموًا تشهدها المنتجات المبيعة فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أنها لديها قواعد صارمة للحفاظ على البيئة نتيجة للمخاطر البيئية لصناعة الكريستال. يذكر أن الكريستال يعتبر نوعًا من أنواع الزجاج المعروف باسم زجاج الصودا والرصاص، وهو عبارة عن جسم صلب متجانس ويستخدم فى العديد من التطبيقات مثل تصنيع أوانى المائدة، ويدخل فى مستحضرات التجميل، والإكسسوارات وغيرها.

وكريستال عصفور شركة مصرية ومن أكبر شركات إنتاج الكريستال فى العالم، ويوجد مصنعها فى مدينة شبرا الخيمة على مساحة 2200 متر مربع.