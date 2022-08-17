«كريدي أجريكول» يوقع بروتوكول تعاون مع «بيتا إيجيبت» لمنح تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه

توافقاً مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وفي إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة مع تيسير إجراءات التمويل العقاري للتخفيف على العملاء، وقع كريدي أجريكول مصر بروتوكول تعاون مع شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية لتسهيل حصول العملاء على وحدات الشركة التي تتميز بمساحات متنوعة وبنية إنشائية تضمن التزام الشركة بمعايير التنمية المستدامة.

ويقدم البنك بموجب هذا البروتوكول تسهيلات للتمويل العقاري ببرامج متنوعة تبدأ من التمويل المعتاد وتصل قيمته إلى 10 ملايين جنيه يتم سدادها على مدى 15 سنة بحد أقصى 80% من قيمة الوحدة، ليتمكن من خلالها العملاء من شراء الوحدات العقارية من شركة بيتا إيجيبت التي تتمتع بتنوع كبير في حافظة أعمال مشروعاتها في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.

ويقدم البنك برامج التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي حتى 85% من قيمة الوحدة، لتصل قيمة التمويل إلى 2 مليون جنيه يتم تقسيطها على 20 عاماً، وفقاً للشروط التي حددها البنك المركزي بحيث تتراوح أسعار الفائدة فيها بين 3 و8% متناقصة طبقاً لمحددات المبادرات.

وقام بالتوقيع من جانب بنك كريدي أجريكول مصر ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب، والمهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت.

ويأتي الاتفاق في إطار حرص البنك على تعظيم استفادة العملاء من مبادرة التمويل العقاري التي تستهدف تمكين العملاء من شراء الوحدات العقارية في مختلف المحافظات من خلال حلول تمويلية مميزة وتوفير تسهيلات في السداد، لتخفيف أعباء امتلاك الوحدات السكنية ولتوسيع دائرة الحصول على المسكن الملائم.

وتتفق هذه المبادرات مع سياسة كريدي أجريكول مصر للدفع بأهداف التنمية المستدامة عن طريق دعم هذه الشراكات التي تسرع من إجراءات التمويل والشراء حيث يتميز البنك على مستوى قطاع البنوك بكونه الأسرع في إنهاء إجراءات التمويل العقاري بواقع أسبوعين لإتمام عملية التمويل، بعد مجهودات حثيثة وفعالة لتبسيط المستندات وتيسير الإجراءات على العملاء – وهو ما يعد من أهم العناصر المؤثرة في عملية التمويل العقاري.

وفي هذا السياق، أوضح ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر أن “هذا الاتفاق هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك لدعم التسهيلات البنكية خاصةً في مجال التمويل العقاري بما يتفق مع مبادرات البنك المركزي.

كما يستهدف البنك من خلال هذه المبادرات التوسع في حافظة أعماله عن طريق تقديم خدمات ومنتجات بنكية تلبي احتياجات كافة العملاء بحيث نكون الأقرب دائما ونسهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.”

وأكد “ولي الدين” أن الغرض من مبادرات التمويل العقاري هو تحقيق أعلى معدلات للتنمية كما تعد نوعاً من الاستثمار الجيد بالنسبة للعملاء وتسهل على العملاء الحصول على مسكن جيد بأقساط تناسب دخولهم.

من جانبه أعرب المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت عن سعادته بهذا التعاون “الذي يتيح لعملاء الشركة فرصة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وشراء وحداتهم بأنظمة سداد مريحة وملائمة مع ضمان سكن لائق ومناسب في أفضل المواقع التي تختارها الشركة بدقة في شرق وغرب القاهرة وهو جزء من دورنا كشركة متخصصة في التنمية العمرانية ولتحقيق النمو والتطور المنتظر من قطاع العقارات في مصر.”

وتصل استثمارات بيتا إيجيبت إلى 6 مليارات جنيه ، ورأس مال مرخص بقيمة 500 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع يعادل 115 مليون جنيه يختص بأعمال الشركة في العقارات والإنشاءات.

وتتمتع الشركة بأكثر من 28 عاماً من الخبرة في السوق المحلي، إضافة إلى حافظة متنوعة من المشروعات والتي تتضمن حالياً 950 مليون متر مكعب بين مشروعات بيتا جاردنز وبيتا جرينز وجولف ريزيدنس وجولف كورنر مول ونادي بيتا الرياضي في غرب القاهرة ومشروعات جولف بالاس وجولف هاوس وبيتا جرينز في شرق القاهرة.