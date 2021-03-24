«كريدي أجريكول» يمنح العاملات إجازة رعاية الطفل 16 أسبوعًا مدفوعة الأجر

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، منح العاملات إجازة رعاية طفل لمدة 16 أسبوعا مدفوعة الأجر بالكامل بدلًا من 12 أسبوعًا، تقديرا لمجهودات الأمهات من العاملين ودورهن في رعاية الأطفال، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بشهر المرأة العالمي.

وطبقا للبيان، يُعد كريدي أجريكول أول مؤسسة مصرفية في مصر تمد فترة رعاية الطفل، كما احتفل البنك خلال شهر مارس، تحت رعاية السفير الفرنسي في مصر، بتجديد الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس لدعم ورعاية برنامج “النساء الرائدات” بهدف تمكين الشابات اقتصاديا ودمجهن في سوق العمل.

وقال في بيان له، إنه أتاح للسيدات خلال شهر المرأة فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات خصم بدون مصاريف إدارية، تحقيقا لتوجيهات البنك المركزي المصري في العمل على نشر الشمول المالي.

جون: تعمل المجموعة على تحقيق تغيرًا ملموسًا في المجتمعات العاملة بها

وقال جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “يعمل كريدي أجريكول مصر من خلال رؤية مجموعة كريدي أجريكول العالمية التي تهدف إلى تحقيق تغيير ملموس في المجتمعات التي تعمل بها؛ لذلك ترعى مجموعة كريدي أجريكول عددًا من المبادرات بهدف دعم التنوع والمساواة”.

وأضاف ترينيل: “يشارك كريدي أجريكول مصر في عدد من المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة اقتصاديا ويتم ذلك سواء من خلال البنك أو من خلال مؤسسة البنك للتنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أو مع وزارة التضامن الاجتماعي. ومن بين تلك المبادرات، تعاوننا منذ عام 2017 مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس لدعم ورعاية برنامج (النساء الرائدات) بتوفير فرص التدريب لهن في الأقسام المختلفة بالبنك بهدف إعدادهن للدخول في سوق العمل”.

حكيم: السيدات يمثلن 35% من قوة فريق العمل

وقال أمير حكيم، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي: “تعد تنمية رأس المال البشري عملية أساسية في تطور عمل البنك؛ لذلك تنمية مهارات العاملين وتحسين بيئة العمل تأتي على رأس أولويات البنك الذى يحرص على تحقيق التكافؤ والمساواة بين العاملين، وأن تكون المرأة لها تمثيل مؤثر في البنك”.

وأضاف أن السيدات يمثلن 35% من قوة فريق عمل البنك، وأن 23% منهن يشغلن مناصب إدارية عليا، كما أن منح البنك إجازة رعاية طفل للموظفات 16 أسبوعا سينعكس على ولائهن للبنك وهو أحد أهم أهدافنا ومن مؤشرات نجاح المؤسسة.

وتنفيذا لاستراتيجية البنك في إحداث تغيير ملموس في المجتمعات التي يعمل بها، كانت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات لتقديم منحة للمساهمة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لخلق فرص عمل للسيدات في القري الأكثر احتياجاً في مصر.