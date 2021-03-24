بنـــوك

«كريدي أجريكول» يمنح العاملات إجازة رعاية الطفل 16 أسبوعًا مدفوعة الأجر

بدلًا من 12 أسبوعًا
الحسينى حسن 4:15 م, الأربعاء, 24 مارس 21 4:15 م, الأربعاء, 24 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، منح العاملات إجازة رعاية طفل لمدة 16 أسبوعا مدفوعة الأجر بالكامل بدلًا من 12 أسبوعًا، تقديرا لمجهودات الأمهات من العاملين ودورهن في رعاية الأطفال، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بشهر المرأة العالمي.

وطبقا للبيان، يُعد كريدي أجريكول أول مؤسسة مصرفية في مصر تمد فترة رعاية الطفل، كما احتفل البنك خلال شهر مارس، تحت رعاية السفير الفرنسي في مصر، بتجديد الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس لدعم ورعاية برنامج “النساء الرائدات” بهدف تمكين الشابات اقتصاديا ودمجهن في سوق العمل.

وقال في بيان له، إنه أتاح للسيدات خلال شهر المرأة فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات خصم بدون مصاريف إدارية، تحقيقا لتوجيهات البنك المركزي المصري في العمل على نشر الشمول المالي.

اقرأ أيضا  محمد الأتربى رئيس مجلس الإدارة: بنك مصر يطلق «المصرف الرقمي» نهاية العام الحالي

جون: تعمل المجموعة على تحقيق تغيرًا ملموسًا في المجتمعات العاملة بها

وقال جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “يعمل كريدي أجريكول مصر من خلال رؤية مجموعة كريدي أجريكول العالمية التي تهدف إلى تحقيق تغيير ملموس في المجتمعات التي تعمل بها؛ لذلك ترعى مجموعة كريدي أجريكول عددًا من المبادرات بهدف دعم التنوع والمساواة”.

وأضاف ترينيل: “يشارك كريدي أجريكول مصر في عدد من المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة اقتصاديا ويتم ذلك سواء من خلال البنك أو من خلال مؤسسة البنك للتنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أو مع وزارة التضامن الاجتماعي. ومن بين تلك المبادرات، تعاوننا منذ عام 2017 مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس لدعم ورعاية برنامج (النساء الرائدات) بتوفير فرص التدريب لهن في الأقسام المختلفة بالبنك بهدف إعدادهن للدخول في سوق العمل”.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية

حكيم: السيدات يمثلن 35% من قوة فريق العمل

وقال أمير حكيم، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي: “تعد تنمية رأس المال البشري عملية أساسية في تطور عمل البنك؛ لذلك تنمية مهارات العاملين وتحسين بيئة العمل تأتي على رأس أولويات البنك الذى يحرص على تحقيق التكافؤ والمساواة بين العاملين، وأن تكون المرأة لها تمثيل مؤثر في البنك”.

وأضاف أن السيدات يمثلن 35% من قوة فريق عمل البنك، وأن 23% منهن يشغلن مناصب إدارية عليا، كما أن منح البنك إجازة رعاية طفل للموظفات 16 أسبوعا سينعكس على ولائهن للبنك وهو أحد أهم أهدافنا ومن مؤشرات نجاح المؤسسة.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في مصر

وتنفيذا لاستراتيجية البنك في إحداث تغيير ملموس في المجتمعات التي يعمل بها، كانت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات لتقديم منحة للمساهمة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لخلق فرص عمل للسيدات في القري الأكثر احتياجاً في مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

المركزي: 11 شركة ناشئة تعرض حلولا لمعالجة تحديات كورونا

الحسينى حسن 2:11 م, الأربعاء, 24 مارس 21

المركزي ينشر قواعد تبسيط فتح الحسابات المصرفية بالبنوك (مستند)

الحسينى حسن 1:50 م, الأربعاء, 24 مارس 21

«أبو ظبي الإسلامي» يحقق 1.2 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2020

فاطمه امام 1:45 م, الأربعاء, 24 مارس 21

سعر الدولار عند ذروته في 4 شهور مع مخاوف من إغلاقات أوروبا ورفع ضرائب أمريكية

محمد عبد السند 1:33 م, الأربعاء, 24 مارس 21

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-3-2021

الحسينى حسن 11:29 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-3-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:26 ص, الأربعاء, 24 مارس 21