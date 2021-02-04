«كريدي أجريكول» يقدم لعملائه أول بطاقات دفع لا تلامسية بالتعاون مع «چي آند دي»

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر التعاون مع شركة “چى آند دي”، إصدار أول بطاقات لا تلامسية صديقة للبيئة، في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، وتعزيز المسئوليته المجتمعية والمساهمة في الجهود العالمية المتواصلة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما يأتي ذلك في إطار مواكبة العصر في تقديم منتجات تحافظ على البيئة وبالاتساق مع توجه شركة چى آند دى (G + D) إلى ابتكار وتطوير بطاقاتها باستمرار من خلال تصميمات فريدة وحلول تأمين متطورة.

والبطاقات الجديدة مصنوعة من حمض اللاكتيك (PLA) الذي يتم الحصول عليه من مواد نباتية، وتوفر هذه المادة مزايا بيئية كبيرة مقارنة بالبطاقات التقليدية المصنوعة من البلاستيك، وهي معتمدة من الهيئات العالمية ولا ينتج عنها أي مخلفات ضارة بالصحة العامة في أي مرحلة من مراحل استخدامها أو حتى عند التخلص منها في حالة تجديد البطاقة أو استبدالها.

وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر: “منذ تأسيسه عام 2006 نجح كريدي أجريكول مصر في أن يلعب دوراً أساسيا على الساحة الاقتصادية.

كنموذج للبنك الأوروبي في مصر؛ حيث يحرص على مزج خبرته العالمية والمحلية لخدمة عملائه ولدعم التنمية المستدامة، بالاتساق مع رؤية مصر في تحقيق الشمول المالي، وذلك في إطار استراتيجية البنك التي تهدف الي تحقيق الاستمرارية عن طريق الابتكار والتطور المتواصل”.

وأضاف “لطفي”: “يلتزم كريدي أجريكول مصر بما أقرته اتفاقية باريس للمناخ من تقليل الانبعاثات الكربونية، لذلك نعمل علي استخدام المواد الصديقة للبيئة والتي تقلل من آثار الاحترار العالمي،

كما أن المقر الرئيسي لبنك كريدي أجريكول مصر أول المباني الخضراء الحاصلة على شهادة LEED البلاتينية في مصر وشمال أفريقيا.

التزام بالشكل والجودة

وتحرص شركة چى آند دى على الالتزام بشكل ومظهر وجودة ومتانة تلك البطاقات مثل جميع المنتجات الأخرى التي اعتادت على تقديمها في السوق المصرية على مر السنين طبقا للمواصفات العالمية أو المنتجات الجديدة.. التي تم طرحها مؤخراً مثل سوار الدفع الإلكتروني والبطاقات المصنوعة من الخشب أو البطاقات المعدنية والتي تهدف لخلق تجربة عملاء عالية الجودة وإعطاء العميل شعوراً بالتميز ودليلاً قوياً وملموساً على قيمة البنك.

وتعمل شركة چى آند دى (G + D) في مجال تكنولوجيا البطاقات الذكية والحلول الخاصة بالقطاع المصرفي، وتأسست عام 1852 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميونيخ بألمانيا.. وتضم أكثر من 40 فرعا ومكتبا للمبيعات في 32 دولة.. بالإضافة إلى أكثر من 20 موقعًا معتمدًا لإنتاج وتشخيص البطاقات والعديد من مراكز البيانات بالقرب من عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم.

وتسعى الشركة منذ بداية نشاطها في مصر منذ عدة عقود إلى الحفاظ على دورها كشريك رئيسي للبنوك المصرية والمؤسسات المالية الدولية في مجال تطوير نظم الدفع عن طريق العديد من الحلول المبتكرة والبطاقات الذكية ذات الجودة المميزة والتأمين الذي يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.