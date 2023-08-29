«كريدي أجريكول» يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في إفصاح للبورصة

أعلن بنك كريدي أجريكول انتهاء عقدي عمل ولي الدين عزمي لطفي، نائب العضو المنتدب، وأنطوان باليار رئيس قطاع تطوير التجزئة المصرفية بالبنك.

مجلس الإدارة في بنك كريدي أجريكول

وقال في إفصاح للبورصة اليوم، أن الهيكل التنظيمي للشركة يشمل أسامة عبد المنعم محمود صالح، كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وميشيل لو ماسون، نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي عن كريدي أجريكول فرنسا.

ويضم مجلس الإدارة جون بيير ترينيل عضو مجلس الإدارة المنتدب كعضو تنفيذي عن كريدي أجريكول فرنسا، وجون بول كاريان عضو غير تنفيذي.

وكان بنك كريدي أجريكول نفى في إفصاح لإدارة البورصة، ماتردد حول تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.

يذكر أن بنك كريدي أجريكول، حقق خلال النصف الأول من عام 2023، صافي أرباح بنسبة 147.5%.