«كريدي أجريكول» يطلق حملة «كل يوم كسبان» بجوائز تصل لـمليونى جنيه

أطلق بنك كريدي أجريكول مصر حملة ترويجية تحت عنوان «كل يوم كسبان» لتلبية الاحتياجات المتباينة لعملاء البنك الحاليين والجدد ومنحهم فرصة لتحقيق أقصى استفادة من المنتجات المتميزة التي يقدمها البنك، وهو ما يمثل جزءا من سياسة البنك لتحقيق أهداف الشمول المالي، ويأتي ذلك في إطار حرص كريدي أجريكول ليكون البنك الأقرب والأكثر التزاماً والعمل على تحقيق رضاء العملاء في جميع قطاعات المجتمع.

حملة« كل يوم كسبان»

وقد بدأت الحملة أول أغسطس الماضي وتنتهي في ديسمبر 2022 القادم بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتتيح العديد من الفرص للمشاركة بها ودخول سحب علي جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى سحب على عشرة فرص للفوز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه.

كما تضم الحملة عروضا و مزايا فريدة يستفيد بها العملاء الحاليين و الجدد بدون سحب عند تقدمهم للحصول على مجموعة من منتجات و خدمات البنك و التي تختلف من شهر لآخر خلال مدة الحملة.

وتنطبق شروط السحب على العملاء الحاليين والجدد عند قيام العميل بالحصول على قرض شخصي، أو قرض سيارة، أو تمويل عقاري، أو اصدار أو تفعيل أي من بطاقات البنك الائتمانية المتنوعة أو التأمين البنكي أو تفعيل تطبيق banki Mobile، أو فتح حساب ، أو إعادة تفعيل الحساب، أو ترشيح عميل جديد، أو تحديث البيانات لدي البنك خلال مدة الحملة.

وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر إن “هذه الحملة تأتي في إطار حرص البنك المستمر على تقديم الأفضل لعملائه وتلبية احتياجاته عبر طرح منتجات مبتكرة تخدم كافة قطاعات المجتمع والعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد للبنك من كافة الفئات العمرية”.

وأضاف بأن”فكرة الحملة جاءت من منطلق رغبة بنك كريدي أجريكول في تقديم تجربة مصرفية متميزة تعتمد على أن يكون البنك الأقرب والمفضل لعملائه و لذلك كنا و سنظل حريصون على المشاركة في العديد من المبادرات و منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ، وهي مبادرات تؤكد على دعم البنك لعملائه لتحقيق كافة أهدافهم وتيسير معاملاتهم المالية بالإضافة إلى حرصنا على المشاركة في جهود الدولة نحو الشمول المالي وذلك بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.”

ومن المُقرر أن يقوم البنك بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز النقدية خلال شهر فبراير 2023. وتأكيداً على مصداقية البنك في إطلاق هذه الحملة فإنه بجانب استفادة كافة العملاء بالعروض الشهرية المضمونة، فإن فرص العميل في الفوز بالجوائز النقدية تتزايد بالتوازي مع عدد مرات حصول العميل على منتج أو خدمة من خدمات التجزئة المصرفية خلال فترة الحملة.