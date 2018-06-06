كريدي أجريكول يطلق تجربة جديدة لفرع إلكتروني

سيد بدرقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن البنك يعتزم، الفترة المقبلة، إطلاق فرع جديد بطراز مختلف، ويعتمد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية وتقليل استخدام الكاش في المعاملات المصرفية.وأكد، خلال حفل الإفطار السنوي للبنك، أن البنك يسعى لتكون له الريادة في الخدمات الإلك

سيد بدر





قال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن البنك يعتزم، الفترة المقبلة، إطلاق فرع جديد بطراز مختلف، ويعتمد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية وتقليل استخدام الكاش في المعاملات المصرفية.

وأكد، خلال حفل الإفطار السنوي للبنك، أن البنك يسعى لتكون له الريادة في الخدمات الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي؛ تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ونشر المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أن البنك يمتلك 80 فرعًا على مستوى مصر من إجمالي 9000 فرع تمتلكها المجموعة على مستوى العالم في نحو 50 دولة.

ونوه بأن البنك يسعى للتوسع في القطاعات المختلفة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والائتمان والتجزئة المصرفية، كما يعتزم إطلاق المحفظة الذكية خلال وقت قريب.