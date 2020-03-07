«كريدي أجريكول» يسهم بقيمة 4.4 مليون جنيه لمبادرة تنظيف النيل من المخلفات

الحملة تتضمن شراء مركب مخصص لتنظيف النيل ويعد الاول من نوعة بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك كريدي اجريكول

قال شريف زاهر، عضو مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، التابعة لبنك كريدي أجريكول، أسهم بقيمة 4.4 مليون جنيه فى مبادرة تنظيف النيل التى أطلقتها مبادرة very nile التي تشرف عليها وزارة البيئة.

وأضاف، فى تصريح خاص، لـ”المال”، أن المرحلة الأولى من التمويل سوف تسهم فى شراء مركب متخصص يعتبر الأول من نوعه فى الشرق الأوسط فى تنظيف النيل ليعمل على مدار العام للحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي بمشاركة 3 جهات هي: نادي الروتاري، والبنك، ومبادرة فيري نايل، بالتعاون مع وزارة البيئة، ونعمل على تنظيم حملات تصل إلى معظم المحافظات لتنظيف المخلفات من النيل؛ وخاصة البلاستيك.

وأوضح أن المبادرة تشمل إعداد دورات توعية لكل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى النيل والعمل على تثقيف طلبة المدارس والجامعات.

حملة لتنظيف النيل من المخلفات تصل إلى محافظات مصر

وقادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات من الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، والتي تقام تحت رعاية وزارة البيئة، بالتعاون مع مبادرة very nile، والمجلس القومى للمرأة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة وممثلي مؤسسات المجتمع المدنى البنوك والقطاع الخاص ومجموعات من الشباب والشابات.