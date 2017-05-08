كريدي أجريكول يستهدف تعليم 600 تلميذ بالصعيد

دعاء محمودقال حسن سراج الدين، رئيس قسم الاتصالات والمسئولية المجتمعية بكريدي أجريكول مصر، إن البنك يستهدف بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال العام الجاري بتعليم نحو 600 تلميذ في 191 مدرسة بمحافظات الصعيد وذلك في إطار الاهتمام بالمسئولية المجتمعية.وأضاف خلال كلمته بالملتقى السنوي الثالث للمسئولية ا

دعاء محمود

قال حسن سراج الدين، رئيس قسم الاتصالات والمسئولية المجتمعية بكريدي أجريكول مصر، إن البنك يستهدف بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال العام الجاري بتعليم نحو 600 تلميذ في 191 مدرسة بمحافظات الصعيد وذلك في إطار الاهتمام بالمسئولية المجتمعية.

وأضاف خلال كلمته بالملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن المبادرة شملت 65 مدرسة بمحافظة أسيوط، و65 مدرسة بقنا أما محافظة سوهاج فكانت 34 مدرسة و27 بمحافظة المنيا.

ولفت سراج الدين إلى أنه بالتعاون مع مصر الخير تم توصيل المياه لنحو 3000 منزل خلال الفترة من 2013 وحتى عام 2016 ، مشيرا إلى استفادة 31 ألفًا و500 مواطن في الصعيد من هذا المشروع.