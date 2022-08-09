«كريدي أجريكول» يحقق مليار جنيه صافي أرباح بنهاية النصف الأول

حقق بنك كريدي صافي ربح بعد الضرائب بنحو مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 767 مليون في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة أن بنك كريدي حقق أرباحًا قبل الضرائب بنحو 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 1.6 مليار في النصف الأول من 2022، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 325.2 مليون جنيه، في النصف الأول من العام 2022، مقابل 287.7 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.