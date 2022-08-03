كريدي أجريكول يحقق أرباحا تتخطى مليار جنيه بالنصف الأول

حقق بنك كريدي أجريكول مصر صافي أرباح مجمعة بقيمة 1.01مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 767.096 مليون للفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصل إجمالي الودائع إلى 49.113.769 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 48.216.144 مليار نهاية ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي القروض 33 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 17% على أساس سنوي، وبنسبة 8% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 68% وسجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 3.6%.

وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 2.819.678 مليار جنيه خلال يناير – يونيو 2022 مقابل 2.569.112 مليار للفترة المناظرة، وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم.

وصعدت مصروفات الفوائد إلى 1.178.825 مليار جنيه خلال الفترة نفسها مقابل 1.124.013 مليار بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.640.853 مليار جنيه مقابل 1.445.099 مليار بالنصف المقارن العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك صافي ربح بقيمة 1.018.872 مليار جنيه خلال الفترة من يناير – يونيو 2022 مقابل 764.373 مليون للفترة المناظرة.