«كريدي أجريكول» و«التعليم أولاً» تحتفلان بتخريج دفعة عام 2023 من برنامج «إبهار مصر»

احتفلت مؤسستا كريدي أجريكول مصر للتنمية، والتعليم أولاً، بتخريج دفعة عام 2023 من برنامج “إبهار مصر”، الذي يهدف لاكتشاف ودعم الشباب الموهوبين في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار جهود المؤسستان لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للأجيال القادمة. وقد نجح هذا العام 22 موهبة شابة تم اكتشافهم وتقديم الدعم اللازم لتدريبهم من خلال المعسكر السنوي ومدته اسبوعين.

برنامج إبهار مصر



وقال البنك في بيان أن مؤسسة كريدي أجريكول مصر مع مؤسسة التعليم أولاً الشريك التنفيذي لبرنامج “إبهار مصر” منذ إطلاقه في عام 2018، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 والتي تؤكد على ضرورة توفير أعلي مستويات التعليم والتدريب وإتاحته للجميع، كما أنه يتماشي مع جهود الدولة التي تهتم برعاية ودعم الكوادر والمواهب الشابة والمتميزة من الطلاب.

ويتم اختيار المواهب المؤهلة لبرنامج “إبهار مصر” من خلال عدة اختبارات تتم على عدة مراحل، تبدأ بتقديم الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً مقاطع فيديو لعرض موهبتهم على منصة “إبهار مصر الإلكترونية”، وبعدها يتم إجراء 3 جولات من التصفية لاختيار من 20 إلى 25 موهبة لاعتمادها كل عام. وقد وصل عدد المشاركين في البرنامج حتى الآن 106 طالب وطالبة، تم اكتشافهم وتدريبهم من خلال التدريبات والأنشطة المختلفة التي يقوم عليها البرنامج.

أقيم الاحتفال بتخريج دفعة 2023 من برنامج “إبهار مصر” بدار الأوبرا المصرية – المسرح الصغير، بحضور مسؤولي الجهات المشاركة والداعمة للبرنامج، فضلاً عن الخريجين من الدفعات الماضية وأولياء أمورهم، وفقا لبيان البنك.

بدأ الاحتفال بكلمة من القائمين على البرنامج، يليها عروض موسيقية وفنية متنوعة من خريجي دفعة 2023، بمشاركة خريجي الدفعات السابقة وبدعم من الموسيقار هاني شنودة، والفنان القدير طارق الدسوقي واللذان ساهما في تدريب وإعداد هذه المواهب الشابة من خلال تدريبهم لوضعهم على بداية الطريق للاحتراف.

وعبر حسن سراج الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، عن سعادته بتخريج دفعة 2023 من برنامج “إبهار مصر”، قائلاً: ” نحن في مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية نؤمن بأهمية الشباب وضرورة رعاية ودعم الموهوبين منهم وتمكينهم في مختلف المجالات، ومن هنا ولدت فكرة إطلاق برنامج متكامل يقوم بالبحث عن الشباب المتميز وتدريبه علي أعلي مستوي بالإضافة الي توفير الفرص لتحقيق طموحاته. وقد شاركتنا مؤسسة التعليم أولا في هذا الحلم منذ البداية وأصبحنا شركاء في إطلاقه وتطويره ونجاحه المستمر الذي نشهده اليوم.”

وصرحت الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً أن مهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى اكتشاف ودعم الشباب الموهوبين أمر أساسى، وهذا ما قد حاولت المؤسسة تنفيذه عملياً من خلال برنامج ” إبهار مصر ” على مدار خمس سنوات منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث تم اكتشاف ما يقرب من ( 106 ) موهبة .

كما أضافت سلمي البكري، أن الأمر لم يتوقف عند حد الاكتشاف وإنما شمل الرعاية المعنوية والمادية من أجل فتح مسارات تتماشى مع مواهب هؤلاء الشباب، ولعل فرقة إبهار مصر الغنائية أكبر دليل عملى على تحول الحلم إلى حقيقة. لاسيما فى ضوء دعم الدولة لفكرة اكتشاف المواهب الشابة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الثقافة.

