كريدي أجريكول مصر: 53% نسبة القروض إلى الودائع بنهاية مارس 2023

بلغت نسبة

نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول مصر

53% في بنك كريدي أجريكول مصر، بنهاية الربع الأول من عام 2023، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 12% على أساس سنوي، ومدفوعة بزيادة الودائع وخفض قيمة الجنيه المصري.



وأوضح البنك خلال النتائج المالية المستقلة عن الربع الأول من عام 2023 ، أن قوة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 19.72%.



وسجل العائد على متوسط الأصول 6.1% في البنك، والعائد على متوسط حقوق الملكية 47.7%.

واحتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 2,161 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 111% على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 36 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 12% على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 67.9 مليار جنيه ، بنسبة ارتفاع قدرها 39% على أساس سنوي.

وانطلاقًا من استراتيجية كريدي أجريكول مصر التي تستهدف دعم كلا من الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات على الرغم من الظروف الراهنة التي يكابدها السوق، فقد ارتفعت الأرصدة القائمة بمقدار 1.6 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 6% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، ونمو بنسبة 20٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل ارتفاع جودة الأصول.

وشهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا بمقدار 7.7 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 21% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، وبنسبة 74% على أساس سنوي، ومدفوعة بتنوع قاعدة العملاء.