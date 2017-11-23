كريدي أجريكول مصر يشارك في المنتدي الاقتصادي للمدينة المستدامة

بيير فيناس : البنك يتبنى إستراتيجية داعمة لمجال الإيكو سيستم

ندعم مبادرات الدولة الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

المال – خاص :

شارك بنك كريدي أجريكول مصر في “المنتدى الاقتصادي للمدينة المستدامة” الذي نظمته السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وستيفان روماتيت السفير الفرنسي في مصر و بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر.

تأتي أهمية هذا المنتدى في إتاحة الفرصة للشركات الفرنسية والمصرية لتدعيم حلول مبتكرة لصالح التنمية العمرانية المستدامة في مصر، ويشارك بنك كريدي أجريكول مصر بتجربته المتفردة في المبني الرئيسي له الذي يعد المبنى الأول على مستوى المباني الخضراء الذكية في مصر، مسجلا أفضل معدل في التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن كونه أول مبني يحصل على أول شهادة “LEED ” بلاتينية للمباني الصديقة للبيئة في مصر وشمال أفريقيا.

وفي استعرض بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر رؤية وإستراتيجية البنك الداعمة لمجال الإيكو سيستم (المشروعات الصديقة للبيئة) قائلا : ” يمتلك بنك كريدي أجريكول مصر إستراتيجية داعمة لمجال الإيكو سيستم تتمثل بوضوح في المبني الرئيسي للبنك الذي يعد مرجعا للمباني الذكية من الكفاءة في استهلاك الطاقة والتصميم توفير أقصي سبل الراحة والرفاهية لفريق العمل، وذلك باستخدام أنظمة متطورة للإدارة الذكية للطاقة “.

وأضاف بيير فيناس قائلا : “ليس هذا فحسب بل قمنا هذا العام بافتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية مملوكة لبنك في مصر، تستهدف توفير 7% سنويًا من استهلاك الطاقة في البنك “.

و أكد “فيناس” إن هذه الإستراتيجية هي امتداد لمبادئ مجموعة كريدي أجريكول في مجال الإيكو، سيستم وهي جزء من المسئولية المجتمعية لبنك كريدي أجريكول في مجال الحفاظ على البيئة، ودعم مبادرات الدولة الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتجدر الإشارة إلي قيام بنك كريدي أجريكول مصر، بإنشاء محطة للطاقة الشمسية أعلى المبني الإداري الرئيسي له الكائن بالتجمع الخامس، بطاقة 201.135 كيلو وات، وتستهدف توفير 7% سنويًا من استهلاك الطاقة في البنك، وذلك بهدف سعيه الدائم لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وإحلالها بالطاقة النظيفة، ولهذا فقد تم تصميم محطة الطاقة الشمسية بالمقر الرئيسي للبنك على أعلى المعايير العالمية التي تخفف من الآثار الضارة على صحة البشر والبيئة، وترشيد مصادر الطاقة.

و نجح المبنى الإداري الرئيسي لبنك كريدي أجريكول مصر في الحصول علي شهادة “LEED” البلاتينية التي تُعد أعلى جائزة تُمنح للمباني التي تتبنى موقفًا رائدًا فيما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة، والتصميمات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم، نظرًا لاعتماد تشغيله على ترشيد وسائل الطاقة من كهرباء ومياه، فضلًا عن توفير أقصى سبل الراحة والرفاهية لفريق العمل الذي يصل إلى 1200 موظف.

وتعني شهادة “LEED” الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، وهو نظام تصنيف قام المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) ببنائه وتطويره عام 1993، ويعتبر هذا التصنيف هو التقييم الأكثر فعالية على مستوى المعايير البيئية والأبنية الخضراء والاستدامة المتعددة في العالم، ويؤكد التقدم للحصول على شهادة LEED”” الأهمية التي توليها المؤسسات لراحة الموظفين والجمهور، بالإضافة إلى التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه حماية البيئة، والتنمية المستدامة.