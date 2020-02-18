«كريدي أجريكول مصر» يتعاون مع نادي الصيد لتحويل بطاقات العضوية لتتيح المدفوعات

وقّع بنك كريدي أجريكول مصر عقد تمديد الشراكة مع نادي الصيد المصري لمدة 10 سنوات، وذلك لفرع البنك بالنادي، وكذلك لتحويل بطاقات العضوية لبطاقات مدفوعات لجميع أعضاء نادي الصيد المصري، وذلك في مبادرة من البنك للمشاركة في دفع عملية التحول الرقمي بمصر.

يأتي ذلك ضمن جهوده في تحقيق رضا عملائه وخدمة المجتمع، والتميز في مجال الاستدامة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المعتمدة على الابتكار.

حضر حفلَ التوقيع من جانب البنك وليّ لطفي نائب العضو المنتدب، وهالة الفص مدير عام قطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى عدد من كبار المديرين والمسئولين.

ومن جانب نادي الصيد المصري حضر محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه المهندس محمد همام، وإيهاب حشيش أمين الصندوق، واللواء شيرين شمس مدير النادي.

وتعتبر فكرة تحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات مدفوعة مقدمًا، نقلة نوعية، ذلك أن البطاقة الجديدة توفر مميزات حصرية لأعضاء النادي، وستكون بديلًا للدفع النقدي، ووسيلة دفع للشراء في المتاجر أو أونلاين، وسداد المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى كونها بطاقة دخول للنادي.

كما أنها تسهم في عملية التحول إلى مجتمع لا نقديّ، بالاتساق مع استراتيجية البنك المركزي. وقد قام كريدى أجريكول بتنفيذ عملية تحويل بطاقات العضوية لنادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية بنجاح خلال عام 2019.

وخلال حفل التوقيع صرّح ولي الدين لطفي بأنه “لدى كريدي أجريكول مصر استراتيجية عمل طموحة لتقديم خدمات مبتكرة في المجال المصرفي الرقمي، بما يتماشى مع خطة الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، وتحقيق الشمول المالي، وذلك بدمج كل الفئات والطبقات في المجتمع داخل منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن هنا نحرص على الوصول بخدماتنا إلى عملائنا في كل مكان”.

وأشار لطفي إلى أن تميز الخدمات الرقمية المبتكرة التي يقدمها كريدي أجريكول تحظى بتقدير المؤسسات المصرفية العالمية من خلال الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخرًا؛ وهي جائزة “أكثر البنوك ابتكارًا” من Global Business Outlook، وجائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة الموجهة لكبار العملاء من مجلة جلوبال فاينانس.

من جانبه ذكر بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “يعدّ تحويل البنك لبطاقة العضوية إلى بطاقة مدفوعات استمرارًا لمسيرة كريدي أجريكول مصر في التوسع بالخدمات التكنولوجية في المجال المصرفي، وذلك في إطار استراتيجية البنك كأحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية للعمل على التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة”.

33 % من العملاء بالبنك يستخدمون المنتجات الإلكترونية



وأضاف فيناس أن مسيرة البنك على مدار الأعوام الماضية تكلل بالنجاح، حيث يَستخدم 33% من إجمالي قاعدة العملاء، الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك عبر قنواته الرقمية المختلفة. ونحن نفتخر بأن يكون لنا السبق بطرح هذه المبادرة المبتكرة التي من شأنها دفع عملية التوسع بقنوات الدفع الإلكترونية في مصر”.

وعلى صعيد النادي قال محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد المصري: “نحن نحرص أولًا على تقديم خدمات متميزة لأعضاء النادي، ونحن سعداء اليوم لتمديد الشراكة لمدة عشر سنوات جديدة مع بنك كريدي أجريكول مصر، والتي امتدت على مدى 29 عامًا حتى الآن. وخلال هذه الأعوام أصبح كريدي أجريكول جزءًا من النسيج العام للنادي لخدماته على أعلى مستوى وحرصه على التواجد في المناسبات المختلفة”.

كما صرح المهندس محمد همام، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصري: “إن إصدار أول بطاقة عضوية إلكترونية وبطاقة مدفوعات لأعضاء نادي الصيد، يعدّ خدمة متميزة وقيمة مضافة من بنك كريدي أجريكول لأعضاء نادي الصيد المصري، حيث يساعد الأعضاء على إنهاء تعاملاتهم المادية كلها داخل النادي، إلى جانب إمكانية استخدامه مع كل الجهات الحكومية في إطار الشراكة المستمرة والتي ستمتد لعشر سنوات مقبلة بموجب التعاقد الجديد”.