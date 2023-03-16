كريدي أجريكول مصر يتعاون مع الجامعة اليابانية لتقديم خدمات مصرفية للطلاب

وقع بنك

بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-Just ، لاكتشاف وتطوير مهارات الطلاب التكنولوجية والعلمية.

بروتوكول تعاون لتقديم خدمات مصرفية وبرامج تدريبية للطلاب

يتضمن البروتوكول تقديم التمويل المناسب الذي يتيح لهم الدراسة في الجامعة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لطلاب الجامعة داخل فروع البنك خلال العطلة الصيفية من كل عام، وذلك من خلال إعلان مشترك بين بنك كريدي أجريكول مصر والجامعة وإجراء التقييمات المطلوبة للطلاب المتقدمين للتدريب.

وقع البروتوكول كل من ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، والدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-Justـ، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وقيادات من مختلف قطاعات البنك.

وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “فخورون بالتعاون مع واحدة من أهم الجامعات في مصر لنكون جزءاً من رحلة الطلاب، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة في خلق جيل واعد يقود عجلة التنمية الاقتصادية. سيقوم بنك كريدي أجريكول بتدريب 20 طالباً من الجامعة سنوياً في فروعه بمحافظة الإسكندرية، وسيقدم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية، بهدف تسهيل المعاملات المالية بين إدارة الجامعة والطلاب وأولياء الأمور. إضافة إلى ذلك، سيقدم البنك حسابات كريدي أجريكول المصرفية والتي تناسب العملاء الراغبين في فتح حساب من أولياء الأمور، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي الجامعة، بالإضافة إلى توفير حساب My First للشباب طلاب الجامعة من سن 16- 25، وهو حساب توفير بعائد متميز بدون رسوم فتح حساب أو حد أدنى للإيداع”.

وأكد لطفي حرص البنك على تعزيز آليات الشمول المالي والعمل على دمج كافة الفئات داخل منظومة الشمول المالي، خاصة الشباب؛ كونهم الفئة العمرية الفاعلة بقوة في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التعريف بالمنتجات البنكية، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وتنمية المهارات الخاصة بالموارد البشرية، وذلك بغرض التثقيف المالي لتأهيل الطلاب للتعامل مع هذا التطور، بما يناسب متطلبات سوق العمل ويتماشى مع التغيرات المتلاحقة في القطاع المصرفي إقليمياً وعالمياً.

وصرح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، بأن البروتوكول يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، التي تهدف إلى تخريج طلاب مبدعين ومختلفين من حيث تعرضهم لتجربة التعليم اليابانية، كما أنه من شأنه المساهمة في تشجيعهم على الابتكار لتسهيل المستقبل في مصر وتوفير كل الدعم الفني الذي يحتاجونه، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر دائما فرص تدريب للطلاب في جميع المجالات من أجل تزويدهم بمهارات العمل على أرض الواقع.

جدير بالذكر أنه في إطار مبادرات البنك المركزي المصري للشمول المالي على مدار فترات مختلفة من العام، سيقوم البنك بإتاحة باقات مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية خلال تواجده داخل الجامعة أثناء تلك المبادرات.