«كريدي أجريكول مصر» و«فيزا» يجددان شراكتهما 5 سنوات لتعزيز التحول الرقمي

وقع بنك كريدي أجريكول مصر، اتفاقية لتجديد الشراكة مع شركة فيزا لمدة 5 سنوات ، لتواصل شركة فيزا في تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

وشارك في التوقيع كل من جانب كريدي أجريكول العضو المنتدب جون بيير ترينيل ونائب العضو المنتدب ولى الدين لطفي، وجانب فيزا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا أحمد جابر والمدير العام لفيزا مصر ملاك البابا.

ومن جانبه أكد جون بيير ترينيل العضو المنتدب لكريدي أجريكول مصر:”رضا عملائنا يأتي دائما في مقدمة أولوياتنا مع الحفاظ على نمو البنك المستدام، لذا نحرص دائمًا على الاستعانة بخدمات الشركات ذات الخبرات الكبيرة وبالتالي نفتخر بالتعاون الممتد لأكثر من 17 عاما مع شركة فيزا الرائدة عالميا في مجال المدفوعات.

وتابع: “نحن نعتبر أن هذه الاتفاقية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة أمام البنك ليواصل تقديم المزيد من خدمات الدفع لمواكبة احتياجات عملائنا ويفوق توقعاتهم. وهذا سينعكس على زيادة استخدام منتجات البنك مما يؤدي بدوره إلى نمو حصتنا السوقية. إضافة لتقديم خدمات مبتكرة يؤكد ريادة كريدي أجريكول في مجال المدفوعات الرقمية.”

ومن جانبه، قال ولي لطفي نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: ” نهتم بالابتكار لخلق قيمة مضافة لكل عملائنا من خلال كافة خدماتنا وزيادة حجم اعمالنا والمساهمة في تنمية المجتمع.

وتابع العضو المنتدوب قائلا: “من خلال هذه الشراكة الممتدة مع فيزا، سيواصل كريدي أجريكول تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائه وكذلك لتطوير مبادرة البنك لدعم جهود الشمول المالي والمساهمة في التحول نحو مجتمع غير نقدي من خلال تحويل بطاقات عضوية بعض المجتمعات إلي بطاقات بنكية.”

وفي السياق ذاته قال أحمد جابر المدير العام لفيزا لمنطقة شمال أفريقيا، إن التحول الرقمي واستخدام المدفوعات الرقمية تحول إلى عنصر أساسي في الحياة المعاصرة بفضل سرعة وسهولة إجراء المعاملات من خلالها وهي ميزة تفتقر إليها وسائل الدفع التقليدية.

وأضاف أن فيزا تتعاون من هذا المنطلق مع شركائها في القطاع المالي والمصرفي لدعم الشمول المالي لكل العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات، حيث تعمل الشركة على تحقيق هذا الهدف عبر استحداث البرامج الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لتمكين الأفراد والشركات من امتلاك القدرات الرقمية المتاحة حاليًا ومستقبلًا.

من جانبها أعربت ملاك البابا المدير العام لفيزا مصر، عن اعتزازها بالشراكة الراسخة مع بنك كريدي أجريكول مصر والتي ستمكنا من تقديم أحدث مستجدات تكنولوجيا الدفع الالكتروني لحاملي البطاقات من كريدي أجريكول.

وأضافت البابا أن التعاون المثمر بين البنك والشركة مر بمحطات هامة منها: إطلاق أول بطاقة فيزا انفينت ائتمانية في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة مع بنك كريدي أجريكول بمثابة شهادة ثقة وجدارة فيما تقدمه فيزا من منتجات وخدمات متطورة. كما أعربت البابا تطلع فيزا إلى تحقيق مزيد من النجاحات مع كريدي أجريكول مصر لتزويد حاملي البطاقات بحلول دفع رقمي آمنة ومريحة ويمكن الاعتماد عليها.