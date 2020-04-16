«كريدي أجريكول للتنمية» تتعاون مع «أهل مصر» لتوفير أجهزة تنفس اصطناعي ومستلزمات للأطباء

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، أن مؤسسته “كريدي أجريكول للتنمية”، وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية للمشاركة لتوفير المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

تأتى مبادرة مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية لدعم قطاع الصحة والأطباء ضمن استراتيجية البنك لتحقيق الريادة في الاستدامة وتعزيز تواجده وزيادة رضا العملاء والعاملين به، ودعم المبادرات التي تحقق خدمة المجتمع، حيث يقوم البنك من خلال التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بتمويل وحدة عناية مركزة متكاملة بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية إلى جانب جهاز موجات فوق صوتية.

بالإضافة إلى 1000 من المستلزمات الطبية، و 5 أجهزة مضخة حقن’Syringe Pump’ ، كما قامت بتمويل شراء ثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي للمستشفيات الجامعية بمحافظتي قنا والمنيا، و15 جهاز مضخة حقن ‘Syringe Pump’ لمستشفيات الحميات بالزقازيق، والصدر بالعباسية، والصدر بإمبابة، وهى المستشفيات الأكثر احتياجا للمعدات في مواجهة فيروس كورونا ودعم جهود وزارة الصحة في علاج مرضى فيروس كورونا.

كما أعلن العاملون في البنك عن قيامهم بالتبرع لصالح شراء مستلزمات الوقاية الخاصة بالأطباء، وسيقوم البنك بمضاعفة كل تبرع يقوم به العاملون في البنك وذلك لشراء 1000 قطعة من المستلزمات الوقائية بمستشفى المنيا الجامعي؛ وتتضمن أقنعة طبية جراحية وواقيات وجه، بالإضافة إلى معاطف طبية، وأوفر شوز، وواقي رأس.

وصرح بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، بأنه في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفي مصر، نواجه جميعًا تحديات غير مسبوقة، لكن هذه الظروف هي ما تظهر التضامن الحقيقي، لذلك كان من الضروري أن البنك في مبادرات وجهود الدولة المصرية في مكافحة هذا الوباء العالمي وندعم الأطباء وكافة العالمين في المنظومة الطبية والذين أثبتوا تفوقهم وجدارتهم خلال هذه الأزمة”.

ومن جانبه قال عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة البنك ومؤسسة كريدي أجريكول للتنمية، إنه في أوقات الأزمات تظهر أهمية التكاتف والشراكات بين الجهات المختلفة وهو ما تسعى إليه مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية وتضعه من أهدافها للارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والابتكار.

وأشار إلى أنه وقع اختيارنا على التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لما تتمتع به “المؤسسة“ من خبرة في مجال خدمة المجتمع إلى جانب تعاونها بشكل وثيق ودائم مع وزارة الصحة من خلال بروتوكول تعاون لتزويد المستشفيات الحكومية بكافة الاحتياجات اللازمة خلال هذه الأزمة، والتي نتمنى أن يعبرها العالم في أسرع وقت وبسلامة للجميع”.

وأكدت هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، على تقديريها لشراكتها مع مؤسسة مؤسسة وبنك كريدي أجريكول، مؤكدة أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لم تكن لتنفذ لولا تكاتف الجميع من أجل القيام بالدور المجتمعي لمساندة ودعم خطة الدولة لمكافحة المرض.