كريدي أجريكول: تعاونا مع الحكومة المصرية في إصدار أول سندات خصراء بقيمة 750 مليون دولار

قال شريف حسن رئيس قطاع الإتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك كريدي أجريكول مصر إن مصرفه شارك كمرتب رئيسي في إصدار أول سندات خضراء للحكومة المصرية في السوق الدولية بقيمة 750 مليون دولار خلال 2020.

وأضاف على هامش توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تنمية مجتمعيه باستخدام الطاقة النظيفة أن البنك ساهم كمرتب رئيسي عبر أحد أذرعه العالمية ” كاسيب ” CACIB.

وأفاد أن بنك كريدي أجريكول يمتلك نحو 65.25% من أسهم كريدي أجريكول مصر.

وأشار إلى أن البنك بنك كريدي أجريكول مصر يمتلك نحو 83 فرعا يخدم نحو 400 ألف عميل.

وأكد أن بنك كريدي أجريكول يعد أول بنك في مصر يقدم تقرير التنمية المستدامة IR reporting مشيرا إلى أن مصرفه يقدم الدعم والخطط المالية الكاملة لقطاعات التجزئة والشركات من أجل استخدام الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة النمطية.