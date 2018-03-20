كريدى سويس يستغل جمال مغنيات كوريا الجنوبية فى اجتذاب الاستثمارات

خالد بدر الدين:يبدأ بنك كريدى سويس جروب السويسرى اليوم وحت ى يوم الجمعة القادم مؤتمر التكنولوجيا الثقافية التى يحاول فيه اجتذاب المستثمرين من دول آسيا بالعروض الموسيقية الغنائية التى تشتهر بها فرق كوريا الجنوبية كما يقول أدام مونتانارو مدير التمويل فى صندوق أبردين لإدارة الأصول الذى يحضر حفلة ا

خالد بدر الدين:





يبدأ بنك كريدى سويس جروب السويسرى اليوم وحت ى يوم الجمعة القادم مؤتمر التكنولوجيا الثقافية التى يحاول فيه اجتذاب المستثمرين من دول آسيا بالعروض الموسيقية الغنائية التى تشتهر بها فرق كوريا الجنوبية كما يقول أدام مونتانارو مدير التمويل فى صندوق أبردين لإدارة الأصول الذى يحضر حفلة اليوم.

وأدى استغلال الفرق الغنائية من كوريا الجنوبية فى مؤتمرات رجال الأعمال إلى انتعاش أسعر أسهم أكبر وكلات التسلية والترفيه فى كوريا الجنوبية ومنها وكالة JYP التى قفزت أسعار أسهمها بحوالى 54 % منذ بداية العام وحتى الآن ووكالة YG ووكالة S.M. انترتينمنت بأكثر من 28 % لكل منهما خلال نفس الفترة.

وابتكر بنك كريدى سويس تكنيك الاستعراضات الغنائية والموسيقية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية من دول جنوب آسيا من خلال عقد حفلات يحييها الفرق الغنائية النسائية من كوريا الجنوبية والتى لايحضرها إلا رجال الأعمال و كبار مدراء البنوك والمؤسسات المالية العالمية .

وذكرت وكالة بلومبرج إن فرقة كى بوب التى تضم 5 فتيات من أجمل حسناوات كوريا الجنوبية هى أفضل فرقة تغنى فى هذه الحفلات الموسيقية التى يحضرها هؤلاء المشاهدون بدعوات خاصة مجانا وليس هناك تذاكر للبيع لأنها تعد بمثابة مؤتمرات بيزنس وليست مجرد أمسيات للتسلية والترفيه.

وهذه ليست المرة الأولى التى تغنى فيها فرقة كى بوب فى مؤتمر رجال الأعمال فقد دعتها فى يناير الماضى شركة دايوا كابيتال ماركيتس الهونج كونجية كوسيلة لجذ المستثمرين الذين استمتعوا أيضا بفرقة بيج بانج المشهورة بغنائها ورقصاتها المثيرة.