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«كريدى أجريكول» يمول شركة «ألترا طب» بقيمة 200 مليون جنيه

ارتفع صافى أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة %9.4
‫محمود الصباغ‬‎ 8:55 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21 8:55 ص, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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وقع بنك كريدى أجريكول على بروتوكول تعاون مع شركة «ألترا طب»، لتمويل القطاع الصحى بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال مصدر ذى صلة لـ«المال» إن التمويل يأتى ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من التداعيات التى سببتها جائحة «كورونا»، ودعم القطاعات الحيوية والمساهمة فى تنمية وتطوير الاقتصاد.

وتعد «ألترا طب» أول منصة إلكترونية لتوفير المستلزمات الطبية مع تقديم تمويل مصرفى مبتكر بالتعاون مع بنك كريدى أجريكول مصر.

وعلمت «المال» أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك “كريدى أجريكول” بتقديم حلول تمويلية، عبر توفير تسهيلات فى السداد لعملاء «ألترا طب» لتوفير مستلزمات المستشفيات والمعامل والمراكز الطبية، وتقديم المبادرات التمويلية والاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تنافسية.

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وبحسب نتائج أعمال «كريدى أجريكول مصر» ارتفع صافى أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة %9.4 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، لتسجل 767.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 701 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ووصلت قروض وتسهيلات البنك للعملاء فى نهاية يونيو الماضى إلى 27.3 مليار جنيه، مقابل 25.7 مليار بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة 1.7 مليار فى النصف الأول من 2021.

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وقال الدكتور أشرف بهى الدين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشؤون المصرفية فى تصريحات صحفية فى يوليو الماضى إن حجم التسهيلات الائتمانية التى ضختها البنوك فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 245 مليار جنيه، لنحو مليون عميل.

وأصدر البنك المركزى كتابًا دوريًا فى فبراير الماضى بتعديل عدد من الضوابط الصادرة بشأن مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5 % التى تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن %20 من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية، لكل بنك من البنوك، لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات، وتمت زيادة هذه النسبة من %20 إلى %25 من إجمالى محافظها.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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