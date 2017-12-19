كريدى أجريكول يحتفل بمرور 10 سنوات على عمله بالسوق

سهير محمدأطلق بنك كريدى أجريكول برنامج للاحتفال بمرور عشر سنوات على تواجده فى مصر بطريقة مختلفة من خلال الاختفال مع عملائه داخل الفروع وكبار العملاء من الشخصيات العامة تحت شعار "10 سنين بنكبر مع بعض".ومن أبرز الشخصيات التى شاركت عن تجربتها فى الاحتفال على مرور 10 سنوات مع البنك الفنان هشام سليم



سهير محمد

أطلق بنك كريدى أجريكول برنامج للاحتفال بمرور عشر سنوات على تواجده فى مصر بطريقة مختلفة من خلال الاختفال مع عملائه داخل الفروع وكبار العملاء من الشخصيات العامة تحت شعار “10 سنين بنكبر مع بعض”.

ومن أبرز الشخصيات التى شاركت عن تجربتها فى الاحتفال على مرور 10 سنوات مع البنك الفنان هشام سليم والمذيعة جاسمين طه ونهى أنور السادات ونورين فرح مصممة أزياء ومديري عموم ورؤساء شركات.

كما انتقل احتفال البنك إلى صالات العملاء بفروع البنك، حيث قام موظفو البنك بمصافحة العملاء وتهنئتهم دون الكشف عن سبب التهنئة، وهو ما أثار اندهاش الكثير منهم.

كما تم تطبيق تجربة الكاميرا الخفية داخل البنك، من خلال وجود ماكينة للصراف الآلى تتحدث مع العملاء من خلال مقالب يقوم بها شخص يتحدث مع العملاء مباشرة.