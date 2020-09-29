كريدى أجريكول مصر يوضح علاقته بالمصرف السعودى الفرنسى

قال بنك كريدي أجريكول مصر، إن عملية البيع التى تمت على حصة فى المصرف السعودى الفرنسى تختص بالبنك الأم فى فرنسا، ولا علاقة للفرع المصرى بها.

جاء ذلك فى بيان مختضر ردا على استفسارات البورصة المصرية عن ما نشر من أخبار بخصوص بيع كريدى أجريكول حصته فى البنك السعودى الفرنسى.

وأعلن بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي أمس الإثنين عن بيع حصته المتبقة في البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 1.45 مليار ريال .

وقال البنك فى بيان نشرته وكالة رويترز إن هذه الحصة بيعت لمؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية .

وأشار البنك إلى تقدمه بطلب للحصول على ترخيص يسمح له بالعمل في أسواق المال السعودية.

كريدى أجريكول فرنسا يستحوذ على 47.39% فى فرع مصر مباشرة

العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر

ويستحوذ كريدى أجريكول فرنسا على 47.39% من إجمالى أسهم الفرع المصرى،وفقا لآخر إفصاح عن هيكل الملكية فى 12 يوليو الماضى.

كما تستحوذ شركة كريدى أجريكول كوربريت آند انفتسمتنت بنك على 13.07% من الأسهم.

كذلك تستحوذ شركة رولا آى جى بى للاستثمارالمملوكة لرجل الأعمال على حسن دايخ على نسبة 7.16% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم أقل من 5% فى البورصة المصرية.

كريدى أجريكول يشرع فى زيادة رأس المال المرخص إلى 6 مليارات جنيه

وشرع كريدى أجريكول مصرفى اجراءات رفع رأس المال المرخص به من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه.

ووافقت الرقابة المالية فى مستهل مارس الماضى على نشر تقرير الإفصاح الخاص بهذه العملية.

ويسعى كريدى أجريكول مصر لزيادة عدد فروعه إلى 85 ، بافتتاح 5 أفرع جديدة كلها Banki Store، التى تعتمد على القنوات الإلكترونية وتقليل التعاملات التقليدية عبر الفروع.

كما يستهدف البنك زيادة حصته فى السوق المحلية وتمويل المشروعات بنسبة 59% خلال 3 أعوام مقبلة، وفقا لتصريحات نقلتها المال عن العضو المنتدب فى وقت سابق.

وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة بنسبة 7.2% خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

وسجل البنك صافى ربح بلغ 2.36 مليار جنيه في 2019، مقابل صافى ربح بلغ 2.2 مليار جنيه في العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة تراجع صافى أرباحه إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 693.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وكشفت القوائم المجمعة تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 1.3 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة مقارنة بعوائد قروض قدرها 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

كما أظهرت النتائج تراجع تكلفة الودائع إلى 613.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بتكلفة بلغت 712 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.