كريدى أجريكول: لا نعتزم زيادة رأس المال الفترة الحالية

سيد بدرقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول، إن البنك لا يحتاج لزيادات أخرى فى رأس المال الوقت الحالي فى ظل امتلاكه معدلات كفاية رأسمال قوية تمكنه من تمويل التوسعات.وأشار فى تصريحات لـ"المال" على هامش حفل الإفطار السنوى للبنك، إلى أن معدل كفاية رأس المال ارتفع لنسبة 18.99% بنهاية الر

سيد بدر

قال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول، إن البنك لا يحتاج لزيادات أخرى فى رأس المال الوقت الحالي فى ظل امتلاكه معدلات كفاية رأسمال قوية تمكنه من تمويل التوسعات.

وأشار فى تصريحات لـ”المال” على هامش حفل الإفطار السنوى للبنك، إلى أن معدل كفاية رأس المال ارتفع لنسبة 18.99% بنهاية الربع الأول من العام الحالى مقابل 18.27% بنهاية العام الماضى، وهو أعلى من النسبة المطلوبة من البنك المركزى والبالغة 11.875%.

وحقق البنك صافى ربح بقيمة 605.7 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى بارتفاع نسبته 33% عن ديسمبر 2017.